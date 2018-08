Felip VI serà en la commemoració del 17-A i la Moncloa espera que no li xiulin

Primera part de la polèmica sobre l’acte de commemoració del 17-A, tancada. Dijous l’Ajuntament va fer oficial el que ja havia deixat entreveure: que la commemoració donaria protagonisme a les víctimes i que evitaria els discursos institucionals i de polítics. I aquest divendres s'ha confirmat el que també s’intuïa: que Felip VI, que l’any passat va rebre una bona xiulada quan va venir a la manifestació per condemnar els atemptats, serà a Barcelona per fer acte de presència en l’acte del primer aniversari dels atacs jihadistes.



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha anunciat avui, després del consell de ministres que tanca el curs polític que l’ha portat a la Moncloa. Segons ha dit, tant ell com el rei seran a Barcelona el dia 17. Ho ha explicat dos dies abans de l’audiència amb el cap de l’estat que té a l’agenda dilluns mateix a Marivent.



En una conversa informal amb periodistes, Sánchez ha indicat després que el Govern –que havia anunciat el seu veto a Felip VI als actes organitzats per la Generalitat– ja ha sigut informat que el rei espanyol acudirà a commemorar els atemptats de Barcelona i Cambrils.



A més a més, l’executiu de Sánchez ha fet saber que confia que els actes se centrin a retre homenatge a les víctimes dels atemptats i que no es produeixin episodis com el de l’any passat, quan Felip VI va ser escridassat per part de la ciutadania en la marxa de condemna dels atacs terroristes.

"No hi ha més cera que la que crema"

En aquest sentit, el mateix Sánchez ha recordat que “aquest aniversari exigeix de tothom la solidaritat i el respecte a les víctimes i les seves famílies”. “Així és i així espero que sigui els dies 17 i 18. El govern espanyol hi serà, jo hi seré i també hi serà el cap de l’estat”, ha garantit a preguntes dels periodistes presents en la roda de premsa al palau de la Moncloa. I ho ha rematat amb un: “No hi ha més cera que la que crema”. “El cap de l’Estat anirà a l’acte, el president hi anirà i traslladarem la solidaritat del conjunt de la societat espanyola a les famílies i les víctimes d’aquests terribles atemptats”, ha insistit.



Quim Torra havia dit el mes passat –amb la polèmica per la representació institucional en la inauguració dels Jocs del Mediterrani encara recent– que Felip VI no seria convidat als actes de commemoració del 17-A que organitzés la Generalitat. La cerimònia central, però, és coorganitzada amb l’Ajuntament de Barcelona, i Ada Colau ha posat l’èmfasi en el protagonisme de les víctimes i el perfil baix de les institucions. Aquesta setmana, Torra treia ferro a la possible –i inevitable– presència del monarca espanyol i proposava ignorar-lo –com es va fer amb Inés Arrimades a Tortosa– en lloc d’escridassar-lo.