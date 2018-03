Fent negoci amb els apunts de la universitat

“Si vas a la Biblioteca de les Aigües, tothom de dret estudia amb els nostres apunts”. Aquest exalumne de la Universitat Pompeu Fabra va comprovar en primera persona l’èxit de la iniciativa que va engegar amb tres companys més d’universitat ara fa quatre anys: vendre els seus apunts a altres universitaris. Gràcies als anuncis a Facebook i al boca-orella, la idea va anar circulant entre els estudiants de la seva classe de dret i de cursos posteriors, i van acabar venent més de 4.000 temes a una cinquantena de clients. En total, van ingressar més de 2.000 euros. La d’aquest grup d’estudiants de la UPF és una iniciativa casolana i poc sofisticada, però exemplifica bé que la compravenda d’apunts és una tendència cada cop més estesa a la universitat. Tant és així que hi ha empreses que s’hi dediquen.

És el cas d’Unybook, una empresa creada per tres catalans el 2015. Alejandro Poveda, un dels socis fundadors, explica que van decidir impulsar aquest negoci després de detectar dificultats per trobar un document concret a les webs que hi havia aleshores, com Rincón del Vago i Patatabrava, que permetien descarregar apunts gratis. “Volíem trobar els cracs de cada carrera, fitxar-los i pagar-los”, afirma. Al principi, la plataforma pagava entre 5 i 10 cèntims per cada descàrrega a l’autor dels apunts; uns arxius que es descarregaven gratis mirant un anunci publicitari o bé pagant 25 cèntims per cada tema (entre 1 i 5 pàgines). Però l’empresa no era rendible i van decidir fer totes les descàrregues de pagament, i ara valen entre 0,39 i 0,99 euros. Unybook inverteix molt comprant temaris als estudiants -mig euro per cada apunt-, però reivindiquen que són arxius “molt bons, de molt bona qualitat”, que fins i tot es contrasten amb l’expedient acadèmic dels alumnes.

Uns 400 euros durant la carrera

Aquest control els permet assegurar-se que els apunts que compren estan fets per estudiants i no són els que els professors pengen a la intranet de la universitat. “Nosaltres ens volem portar bé amb les universitats”, assegura Poveda. Els milers de descàrregues -uns 3.000 usuaris hi han penjat més de 350.000 apunts, descarregats per unes 150.000 persones- permeten a Unybook treure’n un rendiment econòmic, encara que confien que els beneficis més importants arribaran a llarg termini.

Els fundadors d’Unybook calculen que els usuaris que pengen apunts poden ingressar uns 100 euros cada any. “Guanyen uns 400 o 500 euros durant la carrera”, apunta Poveda, que ha detectat que els arxius més descarregats són els de graus de ciències de la salut, com farmàcia i medicina.

Molts més diners ha guanyat Laura Casado, una estudiant de tercer de psicologia de la UAB que ha ingressat uns 1.500 euros venent els seus apunts en diverses plataformes digitals. Va començar a Unybook però quan l’empresa va canviar de política i va fer pagar pels apunts va passar-se a Wuolah, una plataforma creada a Sevilla. “Deixava de guanyar diners però si els apunts són gratis, la gent se’n descarrega més i a la llarga n’acabo guanyant més”, apunta la Laura. El funcionament de Wuolah és diferent: paguen als estudiants que hi pengen apunts un o dos cèntims per cada descàrrega, que són gratis per a tothom. Els ingressos provenen de la publicitat, que s’insereix als peus de pàgina.

“És una manera d’autoexigir-me”

La Laura assegura que preparar els apunts per vendre’ls no li suposa cap esforç extra. Al contrari. “A mi em va bé. Inverteixo el mateix temps per fer-los per a mi i és una manera d’autoexigir-me anar al dia i tenir-ho tot preparat per a l’examen”, assegura. Amb els seus apunts s’ha pagat un ordinador, algun manual i la gasolina per anar a la universitat.

Les webs d’aquestes plataformes evidencien que la pràctica s’ha estès en la majoria d’universitats espanyoles. “No m’estranya”, apunta Enric Prats, professor de pedagogia de la UB. Segons diu, s’ha “comercialitzat” tant el fet de tenir un grau o un diploma que és “normal” que els apunts es converteixin en un “tripijoc mercantil”. Ara bé, alerta que aquesta pràctica “deixa en detriment” el fet d’obtenir una titulació perquè “el saber queda arraconat”. A banda, Prats detecta un altre perill de la compravenda d’apunts: el risc que acabi provocant plagis en els treballs acadèmics.

Per minimitzar aquesta amenaça, Prats proposa fer treballs i classes més “creatives”, i aplicar aquesta metodologia també a l’hora d’avaluar. “Hi ha dues opcions: l’examen memorístic, tipus test, o bé proves que potenciïn el pensament creatiu i la capacitat d’expressió”, diu Prats. Malgrat tot, admet que aquestes avaluacions creatives són difícils d’aplicar en algunes disciplines. Un debat que caldrà afrontar si, com sembla, la compravenda d’apunts s’instal·la com una pràctica habitual a les universitats.

Quatre plataformes per intercanviar apunts

Patatabrava

No monetitza l’intercanvi d’apunts. Més enllà de penjar treballs i temaris, s’hi anuncien les frases cèlebres dels professors i pisos per compartir, entre altres.

El Rincón del Vago

La web d’estudiants més famosa de l’Estat permet penjar i obtenir apunts gratis. Tot i això, no verifica la procedència dels treballs ni dels temaris penjats.

Wuolah

Compren apunts i els ofereixen gratis. Els beneficis els obtenen inserint publicitat als peus de pàgina. Acaben de tancar una ronda d’inversió d’un milió d’euros.

Unybook

Alguns usuaris hi pengen els seus apunts a canvi de diners, i d’altres se’ls descarreguen pagant uns 10 cèntims per tema. Es va fundar a Barcelona el 2015.