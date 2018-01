Ferit greu un home en l'incendi d'un pis a Reus

Un home ha resultat ferit greu, aquesta matinada, en l'incendi declarat al segon pis d'un bloc d'habitatges de l'avinguda Mossèn Ramon Muntanyola de Reus. Els Bombers han rebut l'avís del foc a dos quarts de quatre de la matinada i l'han donat per controlat mitja hora més tard. El ferit, que ha patit cremades de tercer grau, ha estat traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Com a conseqüència de l'incendi, setze persones més han hagut de ser ateses per intoxicació de fum (7 derivades a l'Hospital Sant Joan, a Reus , 6 al CAP Sant Pere i tres han pogut rebre l'alta 'in situ').