Ferit greu un home en l'incendi d'un habitatge a Lloret de Mar

Un home està greu per intoxicació de fum per l'incendi d'un habitatge, aquesta matinada, a Lloret de Mar. El ferit, que els equips d'emergències han tret inconscient de l'immoble, ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Tres dotacions de Bombers han extingit l'incendi que ha afectat part de l'entrada i dels baixos d'una casa de dos pisos. El ferit es trobava a la primera planta.

D'altra banda, els Bombers també han informat que, aquesta matinada, han treballat en l'incendi d'una discoteca abandonada a l'avinguda de s'Agaró de Castell-Platja d'Aro (Baixo Empordà). Hi han treballat set dotacions de Bombers i no hi ha hagut ferits.