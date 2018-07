La festa major de Gràcia reforça les mesures per prevenir agressions masclistes

La festa major de Gràcia, a Barcelona, reforça aquest any la prevenció per evitar agressions masclistes. El regidor del districte, Eloi Badia, ha dit que l'Ajuntament té "tolerància zero" amb les agressions sexuals i per això han pres una sèrie de mesures per ajudar a evitar-les. Han augmentat un 10% el nombre de vàters portàtils previstos i els col·locaran en zones que no quedin solitàries (aquest any s'instal·laran 95 vàters portàtils bàsics, 23 d'adaptats i 8 urinaris per a homes). A més, també s'ha estudiat la manera de millorar la il·luminació nocturna als carrers per garantir la seguretat.

A les festes, que se celebren entre el 15 i el 21 d'agost, es tornarà a obrir un punt d'informació i assessorament sobre violència i assetjament masclista que es mantindrà actiu fins a les sis del matí els dies 15 i 18. Totes aquestes mesures s'han plantejat arran de les recomanacions de la Taula d'Abordatge de Violències Masclistes de Gràcia.

La programació de la festa major, presentada aquest dimarts, inclou prop un miler d'activitats i el guarniment de fins a 21 carrers. També es vol que la festa sigui tan inclusiva com es pugui, i per fer-ho possible s'activarà una aplicació per a mòbils que permetrà als invidents fer un recorregut amb audiodescripció pels carrers guarnits. També es faran tallers i activitats de sensibilització.



El districte de Gràcia i la Fundació festa major de Gràcia han escollit la doctora Elena Carreras, cap d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron, perquè faci el pregó de les festes el 14 d'agost. L'organització destaca que la doctora està vinculada al barri des dels 15 anys, a través del Centre Moral Instructiu de Gràcia. L'elecció de Carreras també respon a la voluntat de "posar en valor les dones gracienques que hagin excel·lit en el seu camp professional". La doctora ha aconseguit fites mèdiques com la reparació d'un fetus amb espina bífida –que només fan cinc hospitals arreu del món–, la prevenció del part prematur amb un pessari cervical –una peça de silicona que permet ampliar el temps del fetus dins de l'úter– o la implantació d'un nou mètode de cesària que pretén convertir aquesta operació en una experiència més semblant a un part.



A més, s'estrenarà l'Àliga de Gràcia, una nova bèstia per a les cercaviles que es presentarà el 15 d'agost al matí de festa major i que serà l'encarregada de fer els balls d'homenatge del districte. També es presentarà el nou Esbart Vila de Gràcia, i se celebrarà el vint-i-cinquè aniversari dels gegants nous Pau i Llibertat.



L'organització també ha acordat amb els carrers participants la instal·lació de limitadors de so per evitar les molèsties als veïns. També s'optimitzarà la distribució d'altaveus, tarimes i altres dispositius per reduir l'impacte sonor. A més, s'ha previst un dispositiu de neteja un 125% superior al de la resta de l'any. El servei començarà cada matí a les 7 h i continuarà a la tarda i sobretot a la nit per fer una neteja en profunditat un cop acabades totes les activitats. En total hi treballaran unes 215 persones cada dia, i es preveu el desplegament d'unes 1.750 papereres de cartró entre tots els carrers i places, amb un reforç també de la recollida selectiva i orgànica.