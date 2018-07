Els malalts de fibrosi quística comptaran amb un espai adaptat a la Vall d'Hebron

Separar nens i adults en dos passadissos diferents per evitar infeccions creuades serà una de les principals aportacions de la nova unitat de fibrosi quística, que s'ha inaugurat aquest dimecres a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i que és pionera en aquest tipus de mesures.

La doctora Silvia Gartner, coordinadora de nens de la unitat de fibrosi quística, ha explicat a l'ARA que "la principal causa de morbiditat i mortalitat en els pacients adults i pediàtrics són les infeccions". És per això que s'ha dissenyat l'espai perquè nens i adults no es creuïn i, per tant, no puguin contagiar-se. "És l'estructura de l'espai la que s'adapta a la malaltia, i això és una innovació molt important", ha afegit.

A més, seran els metges i no els pacients els que es moguin de consulta, de manera que s'evitin al màxim les possibilitats de contagi de les infeccions respiratòries, que són les que causen les principals complicacions. "Abans això no se sabia i de vegades un nadó podia morir si patia fibrosi quística i entrava en contacte amb un adult amb alguna infecció respiratòria".

Entre els passadissos i les consultes hi haurà les sales de treball dels professionals. Les diferències de pressió entre els espais faran que es generi un flux de corrent laminar, o sigui, que l'aire de les consultes es dirigirà cap a fora i es renovarà. Així augmenta encara més la prevenció contra contagis per via respiratòria.

El projecte, que ha sigut possible gràcies a la donació de 2,3 milions d'euros de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, serà pioner en el tractament d'una malaltia que afecta uns 2.800 pacients a l'estat espanyol. La unitat atén actualment uns 400 pacients, el 55% dels quals són adults, molts d'ells a fora de Catalunya.

Es tracta d'una malaltia genètica que afecta els pulmons, l'aparell digestiu i altres òrgans del cos. Ataca les cèl·lules que produeixen el moc, la suor i els enzims digestius. Les secrecions de l'organisme es tornen més espesses i formen taps.

Pneumòlegs, gastroenteròlegs, nutricionistes, endocrinòlegs, otorinolaringòlegs, fisioterapeutes i psicòlegs han de tractar aquests pacients a causa de la diversitat d'organismes als quals afecta la malaltia.

La donació també permetrà la creació de nous gabinets per fer proves com broncoscòpies, colonoscòpies i esofagoscòpies.

La doctora Gartner espera que aquest tipus d'innovacions "puguin ajudar a incrementar encara més l'esperança de vida dels malalts de fibrosi, que als anys 50 morien amb 10 anys d'edat i avui tenen una esperança mitjana de 54". Gartner, que fa 30 anys que treballa amb aquesta malaltia rara, s'ha inspirat en centres com el de Toronto i Verona i assegura que el de Barcelona serà "únic" a l'estat espanyol i una referència a Europa.