Figueres vol convertir l'edifici de l'antiga presó en un punt únic d'atenció ciutadana

Declaració d'intencions sense concrecions de l'Ajuntament de Figueres i la conselleria de Treball, Afers socials i Família. L'alcaldessa, Agnès Lladó, i el conseller, Chakir el Homrani han anunciat aquest matí que volen convertir l'antiga presó de Figueres en un punt centralitzat d'atenció ciutadana de les dues administracions que doni servei a la ciutat i a tot l'Empordà. Ara bé, no han revelat ni el cost que suposaria ni quins departaments o serveis s'hi traslladarien.

"És un projecte ambiciós, costós i que necessitarà temps", ha indicat Lladó, que calcula que almenys es tardarà entre dos i tres anys a fer tots els tràmits. I és que l'Ajuntament primer ha de signar un conveni d'intencions amb la conselleria de Treball i després es redactarà un pla per estudiar-ne la viabilitat. De fet, l'Ajuntament encara està en converses amb la resta de departaments de la Generalitat per concretar quins serveis es podrien traslladar a aquest espai.

Així, l'única conselleria que sí que ha confirmat que mouria els seus serveis al futur punt d'atenció és la de Treball. El conseller ha assenyalat que la seva intenció seria traslladar-hi, entre d'altres, l'oficina de Benestar i Família, i l'oficina de Treball. "Ara ens pertoca fer un treball profund per fer viable aquest projecte que ha de permetre una millor i més eficaç atenció a la ciutadania", ha indicat El Homrani.

Pel que fa al finançament, no han concretat el cost de l'actuació, però han manifestat que buscaran "la complicitat d'altres institucions" i que s'acolliran als fons europeus One Stop Shop, destinats a crear finestretes úniques d'atenció ciutadana.

Les dues administracions han ressaltat que l'objectiu del projecte és "optimitzar els recursos públics per guanyar eficàcia i eficiència en l'atenció als figuerencs i els empordanesos". "Hem d'avançar per situar Figueres com a capital de l'Empordà i del nord de Catalunya", ha subratllat Lladó que ha posat com a exemple la seu del Govern a Girona, situada a l'antic hospital Santa Caterina, i on es troben centralitzats tots els departaments de la Generalitat. "I nosaltres hi afegiríem també els serveis de l'Ajuntament", ha declarat sense especificar exactament quins perquè ho han d'"acabar d'estudiar".