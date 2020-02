La Fiscalia demana 5 anys de presó per a l'exregidor de CiU Antoni Vives per un contracte il·legal

La Fiscalia demana cinc anys de presó per a l'exregidor de CiU a Barcelona Antoni Vives, acusat de contractar il·legalment a l'empresa municipal Barcelona Regional un exalcalde convergent que, en quatre anys, es va embutxacar presumptament 155.067 euros sense exercir cap feina. En el seu escrit d'acusació, el ministeri públic acusa Vives; l'ex director general de Barcelona Regional Guillem Muller, i l'exalcalde de Cervelló (Baix Llobregat) Jesús Arévalo d'un delicte de falsedat documental, en concurs amb prevaricació i malversació de cabals, i demana cinc anys de presó per a cadascun d'ells. El judici ha quedat fixat per als pròxims 10 i 11 de juny a l'Audiència de Barcelona.

La Fiscalia sosté que Vives – també investigat en el cas 3%, el presumpte pagament de comissions il·legals a CDC– es va posar d'acord amb Muller per contractar "fictíciament" Arévalo entre els anys 2012 i 2015, després que el mateix Arévalo ho sol·licités al seu partit per "completar la seva remuneració anual" després de ser elegit alcalde. Segons manté el ministeri públic, que va impulsar la querella que va donar peu a la investigació, el cas es remunta a l'any 2011, quan Jesús Arévalo va ser elegit alcalde de Cervelló, amb una retribució anual de 47.275 euros, i Vives va ser nomenat regidor d'Urbanisme i president del consell d'administració de Barcelona Regional durant el mandat de Xavier Trias.

L'alcalde, funcionari de carrera, hauria demanat al seu partit ser contractat per l'administració "per així completar la seva remuneració anual", atès que en el seu anterior càrrec d'arquitecte a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el seu salari era superior al que guanyava al consistori de Cervelló. "De comú acord amb el seu amic Guillermo Muller", Vives va decidir contractar Arévalo, amb "conscient i grollera infracció del deure d'actuar d'acord amb l'ordenament jurídic i amb evident perjudici econòmic per als interessos públics", afegeix la Fiscalia. D'aquesta manera, l'alcalde va signar un contracte des del dia 9 de gener del 2012 fins a fi d'obra per fer funcions "d'assistència tècnica al projecte model urbà i metropolità de dispersió de contaminants", amb una jornada laboral a temps complet de 40 hores setmanals i un salari de 34.000 euros bruts anuals.

Arévalo, afegeix la Fiscalia, va figurar com a treballador de Barcelona Regional fins al 31 de maig del 2015, un cop Ada Colau va ser elegida alcaldessa de la capital catalana, però no consta que participés en el projecte indicat "ni en cap altre projecte executat per l'entitat", ni que disposés de despatx propi o acudís a les oficines de Barcelona Regional. "Els tres acusats es van concertar per simular el contracte i donar-li aparença de legalitat amb l'objectiu d'obtenir un il·lícit enriquiment a càrrec dels cabals públics i en favor de Jesús Arévalo", sosté el ministeri públic. Per aquest motiu, l'escrit d'acusació demana que es condemni els tres acusats a indemnitzar, conjuntament i solidàriament, Barcelona Regional amb 155.067 euros en total, la quantitat que Arévalo va cobrar suposadament de les arques públiques entre els anys 2012 i 2015, i a una multa de 60.000 euros.

Inicialment la Fiscalia es va querellar també contra Antoni Miquel, Leslie, cantant de Los Sírex i també militant de CDC, per haver sigut contractat per Barcelona Regional sense haver exercit treballs per a l'entitat municipal. No obstant això, el ministeri públic ha decidit finalment no acusar Miquel –contra el que sí que exerceix càrrecs l'Ajuntament de Barcelona, acusació particular en la causa–, en vista de la documentació que la seva defensa va aportar per acreditar que sí que havia treballat per a Barcelona regional, segons fonts jurídiques.