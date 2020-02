La Fiscalia denuncia l'autor d'una agressió homòfoba i el vigilant de seguretat que la va permetre

El 28 de juny del 2019, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Un home increpa i amenaça un noi que demana una consumició en un establiment de menjar ràpid de la ronda Universitat de Barcelona per la seva manera de vestir "femenina". "Et faré heterosexual a hòsties!", li crida. El noi no es queda de braços plegats i s'hi torna. L'atacant arriba a les mans i l'empeny contra una màquina d'autoservei. L'episodi passa sota l'atenta mirada de gent encuriosida que no hi intervé. Tampoc ho fa el vigilant de seguretat, tot i saber que l'agressor era un vell conegut: ja havia protagonitzat situacions conflictives semblants anteriorment. De fet, el vigilant s'hi acosta però permet que es pronunciïn els insults i les amenaces. Un amic de la víctima va denunciar l'agressió a les xarxes socials amb la difusió de les imatges. "És irònic que això passi el dia del pregó del Pride", es pot llegir encara a la piulada, que es va fer viral.

Ara la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona ha presentat una denúncia contra l'autor de l'agressió –que considera absolutament "gratuïta" i "vexatòria– i un vigilant de seguretat, a qui acusa de no haver impedit l'atac. El fiscal els atribueix un delicte contra els drets fonamentals i la integritat moral, i un d'omissió del deure, respectivament.

La víctima es va dirigir al local després d'haver participat en els actes del pregó amb motiu de la celebració del Dia de l'Orgull. Quan demanava "tranquil·lament" una consumició a les màquines d'autoservei del local, el client denunciat el va "increpar de manera agressiva per l'esquena", sense que hi hagués cap discussió o enfrontament previ, "de manera absolutament gratuïta" i amb "ànim de vexar públicament" la víctima, sosté el fiscal.

“Te voy a hacer heterosexual a ostias”

Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan “femenina”. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — 🥀 (@paleo_20) June 27, 2019

El denunciat "va començar a renyar de manera hostil i perfectament audible per la clientela del restaurant" el noi, humiliant-lo amb expressions vexatòries, i li va clavar una empenta, de resultes de la qual la víctima es va fer un cop amb la màquina dispensadora de begudes. "Tot això enmig de crits i continus retrets a la seva vestimenta", puntualitza l'escrit.

L'agressió, afegeix la Fiscalia, va ser presenciada per un vigilant de seguretat de l'establiment que no va intervenir per evitar-la, tot i que sabia el "caràcter conflictiu" de l'acusat, perquè havia protagonitzat problemes anteriors amb altres clients. El vigilant, segons la Fiscalia, va ser passiu i "inactiu", i va permetre "que es dugués a terme la humiliació pública de la víctima. No va intervenir per frenar la conducta humiliant i es va limitar a avisar els Mossos d'Esquadra per comunicar que "dos clients s'estaven amenaçant entre ells".

Per aquest motiu, la denúncia es dirigeix també contra les companyies d'assegurances de l'establiment on van passar els fets i de l'empresa de seguretat que tenia contractat el vigilant, perquè paguin les eventuals indemnitzacions que es puguin acordar en sentència.

Nou cas a Gràcia

Aquest cap de setmana una parella gai va denunciar un atac múltiple i homòfob al districte de Gràcia. Les víctimes van relatar que cinc individus els van insultar i agredir dissabte a la matinada a tocar dels Jardinets de Gràcia, quan els dos nois anaven a agafar un taxi per desplaçar-se a l'aeroport. Cinc persones van començar a increpar-los al crit de “maricons” i en van agredir un al llavi. L’Ajuntament de Barcelona va condemnar l’agressió i va afirmar que ja s’havia posat en contacte amb les víctimes per oferir-los suport jurídic i psicològic.

L'Observatori Contra l'Homofòbia apunta que ja són 23 les agressions d'aquesta mena a Catalunya. "Insuportable aquest pic de violència vers les persones LGTBI. Cal contundència amb aquesta plaga", ha afirmat el president de l'entitat, Eugeni Rodríguez. Segons explica un amic de la parella a Twitter, els dos nois agredits van poder agafar l'avió i volar fins a Granada, on van passar un reconeixement mèdic. Amb l'informe de lesions està previst que un cop tornin a Catalunya interposin una denúncia als Mossos d'Esquadra.