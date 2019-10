La Fiscalia del Tribunal de Comptes rebutja investigar la indemnització exprés del cas Castor

La Fiscalia del Tribunal de Comptes ha desestimat investigar si la indemnització del govern espanyol del PP als antics gestors del projecte Castor (Escal UGS) va suposar irregularitats comptables. El grup format per X-Net, l'Observatori del Deute en la Globalització i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, havia demanat a l'organisme que investigués els acords del Consell de Ministres del 3 d'octubre de 2013 que van permetre aquest pagament exprés de 1.351 milions d'euros a l'empresa controlada pel grup ACS de Florentino Pérez per renunciar a la concessió.

La Tribunal de Comptes, en canvi, considera que els denunciants han de provar al seu text que hi va haver un dany econòmic real efectiu sobre els fons públics, fet que, segons l'avaluació d'aquest organisme, no succeeix. Així mateix, la Fiscalia explica que la denúncia es refereix a incompliments genèrics de l'administració, que no es refereixen a un compte determinat o a actes concrets d'administració, custòdia o maneig de cabals públics, i que el dany no està individualitzat. També recorda que la sentència del Tribunal Constitucional del 2017 que va anul·lar els punts del reial decret llei relatius a la indemnització als promotors del magatzem de gas Castor, no qüestiona l'import de les mateixes, sinó que només assenyala que no es justificava l'extraordinària i urgent aprovació de la norma que va fixar la indemnització.

Per això, la Fiscalia del Tribunal de Comptes arxiva les diligències obertes per la denúncia d'Xnet, representada per Simona Levi, encara que recorda que això no impedeix al denunciant exercitar, si ho estima oportú, presentar un recurs.

"Desgraciadament, nosaltres no som el Tribunal de Comptes i no tenim potestat ni possibilitat per indagar processos absolutament opacs que no han respectat els mínims exigibles en matèria de transparència", han argumentat els denunciants en un comunicat, tot identificant aquest episodi com un més dels "abusos sistèmics que es quedaran sense investigats". Tot i això, es mantenen ferms: "No defallirem i seguirem buscant que es faci llum i justícia sobre el despropòsit del Castor", han conclòs.

El magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant les costes de Vinaròs (Castelló), va haver de ser paralitzat quan, en injectar gas, es van registrar a la zona centenars de petits sismes i des d'aleshores està hibernat.