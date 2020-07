La Fiscalia demana entre 8 i 41 anys de presó per als tres acusats del 17-A

La Fiscalia demana penes de presó d'entre 8 i 41 anys per als acusats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A, segons consta a l'escrit d'acusació al qual ha tingut accés El País. El ministeri públic demana els quaranta-un anys per a Mohamed Houli Chemlal, l'únic supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar; 36 anys per a Driss Oukabir, que va llogar alguna de les furgonetes, i vuit anys per a Said Ben Iazza, que va deixar la seva documentació per comprar explosius.

Cap dels tres va participar directament en els atemptats i, per això, la Fiscalia no els acusa d'assassinat, sinó de delictes de pertinença a organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius i conspiració per cometre estralls de caràcter terrorista, apunta el diari de Prisa. Quan l'Audiència Nacional va acordar obrir judici oral, de fet, la secció tercera penal va confirmar que no es processaria els acusats d'assassinat pels atacs, com havien demanat diverses acusacions particulars i populars, i va donar més opcions en l'explosió d'Alcanar.

La Fiscalia veu acreditat en el seu escrit d'acusació que Houli –empresonat preventivament a Castelló– formava part de la cèl·lula seguidora dels "postulats de l'Estat Islàmic" i "reunida entorn de la figura" de l'imam de Ripoll. Amb tot, assenyala que Houli i Driss han d'indemnitzar només els ferits per l'explosió d'Alcanar però no les víctimes de les Rambles.