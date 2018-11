La Fiscalia demana condemnar per violació i no per abusos dos homes que van atacar una dona a la sortida d'un bar

La Fiscalia ha presentat un recurs contra la sentència de l'Audiència de Lleida que condemnava a quatre anys i mig de presó un home i el seu nebot per atacar sexualment una dona a la sortida d'un bar a Vielha (Vall d'Aran). La sentència considerava que es tractava d'un cas d'abusos i no de violació perquè la víctima no es va resistir físicament, tot i que el tribunal admetia que va dir diverses vegades 'no' plorant als seus agressors, mentre la forçaven. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la Fiscalia ha demanat al Tribunal Superior de Justícia que condemni els acusats per agressió sexual o que encara que no hi vegi aquest delicte els elevi la pena de presó fins als set anys.

Es dona el cas que l'advocat que defensa els dos condemnats és el mateix que porta la majoria dels membres de la Manada, condemnats per abusos i no per agressió sexual per l'atac en grup a una jove als Sanfermines de 2016.

Ni violència ni intimidació

La sentència considerava provat que la jove "plorant, va dir repetidament 'no' i 'si-us-plau, para'" als dos agressors però arribava a la conclusió que els dos homes -que van assegurar al judici que les relacions sexuals havien estat consentides- no van "utilitzar la violència ni la intimidació". Segons el tribunal, els condemnats van abusar de la víctima "aprofitant-se del seu caràcter vulnerable, la qual cosa, juntament amb la prèvia ingesta de begudes alcohòliques i ansiolítics, possiblement podria haver afeblit la seva capacitat de defensa, i que això ja va fer innecessari acudir a actuacions violentes o intimidatòries".

540x306 Imatge d'arxiu dels dos condemnats durant el judici a l'Audiència de Lleida / LAURA CORTÉS / ACN Imatge d'arxiu dels dos condemnats durant el judici a l'Audiència de Lleida / LAURA CORTÉS / ACN

Els dos acusats estan a presó preventivament des del moment de la seva detenció, l'agost del 2017. El seu advocat però va dir que demanaria la seva posada en llibertat després de conèixer la sentència de l'Audiència de Lleida.