La fiscalia de Navarra recorre al Suprem la sentència de la Manada i demana l'ingrés a presó dels condemnats

La fiscalia de Navarra ha manifestat aquest divendres que, després d'haver estudiat la sentència dictada per la Sala del Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que va condemnar als acusats en el cas de la Manada a un delicte continuat d'abús sexual amb una pena de 9 anys de presó, presentaran un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, ja que manté la consideració inicial que els fets són constitutius "d'agressió sexual i no només d'abús sexual".

El TSJN va mantenir la pena de nou anys de presó per als cinc integrants del grup, que des del juny passat estan en llibertat provisional a l'espera, precisament, de saber la resolució de l'alt tribunal. Igual que va fer l'Audiència, el tribunal va descartar que l'atac en grup fos una violació perquè entén que no es va produir cap situació de violència ni d'intimidació, els dos requisits que exigeix el Codi Penal actualment per parlar d'agressió sexual. "Els abusos no semblen haver-se obtingut doblegant la víctima amb la força física o amb l'amenaça d'un mal imminent i greu", va concloure la sentència.

A més, a l'escrit, la fiscalia ha demanat també l'ingrés a presó dels cinc membres de la Manada, una vegada el TSJN ha confirmat la condemna de tots ells com a autors del delicte.