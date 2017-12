La Fiscalia investiga per calúmnies la dona que va denunciar tocaments de la Policia Nacional durant l’1-O

La Fiscalia investiga per un delicte de calúmnies la dona que va acusar un agent de la Policia Nacional de tocar-li els pits en les càrregues policials en un col·legi electoral a Barcelona durant el referèndum de l’1-O. En un escrit al qual ha tingut accés Efe, el fiscal de delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, sol·licita al jutge de Barcelona que investiga les càrregues policials de l’1-O que li faciliti una còpia de la querella de la dona, Marta T., i de la seva declaració judicial, si s’ha produït, per comprovar la "veracitat o falsedat" dels fets investigats. El fiscal situa la seva petició al jutge en el marc d'una investigació que el ministeri públic ha obert per un delicte de calúmnies a Marta T., que va denunciar que en la jornada de l'1-O un agent de la Policia que estava desallotjant l'institut Pau Claris de Barcelona li va grapejar els pits i la va llançar escales avall.

El cas de la denunciant també va ser destacat aquella jornada perquè va assegurar davant els mitjans que la policia li havia trencat "un a un" tots els dits d'una mà, si bé en dies posteriors va aclarir que només patia una capsulitis. El fiscal ha demanat al titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona que li remeti una còpia de la querella presentada per la dona contra la Policia, per un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral, així com una còpia de la seva declaració davant el jutjat, si s'hagués produït.

El jutge va desestimar el passat 23 de novembre la pretensió de la Fiscalia d'arxivar tots els casos de ferits que encara no havien denunciat i va anunciar que es posaria en contacte amb ells, directament o través de la policia, per oferir-los la possibilitat d'emprendre accions. Aquest magistrat té de moment sobre la taula més de 230 denúncies per part de lesionats per les càrregues policials durant el referèndum de l'1-O.