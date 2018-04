La Fiscalia investiga el cens de la multiconsulta de Colau

La Fiscalia de Barcelona investiga com s’ha fet el cens per la multiconsulta prevista per l’Ajuntament d’Ada Colau, segons ha avançat el Periódico i han confirmat fons judicials a l’ARA. El ministeri públic vol esbrinar si el consistori ha cedit dades confidencials a una empresa per elaborar-lo.

L’associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica va presentar una denúncia contra l’ajuntament fa dues setmanes davant de la fiscalia. Considera que s’han cedit dades personals a empreses externes al consistori per fer el cens de la consulta. Com que estava previst que hi poguessin votar persones a partir de 16 anys, també denuncia que part d’aquestes dades confidencials són de menors.

La Fiscalia ha obert diligencies prèvies per un delicte de revelació de secrets. De moment es tracta d’una investigació extrajudicial. Si la fiscalia entén que hi ha indicis de delicte haurà de presentar una querella davant dels jutjats.