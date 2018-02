La fiscalia investiga una possible violació en grup a un nen de 9 anys a Jaén

La Fiscalia de Menors i la Delegació d'Educació de la Junta d'Andalusia a Jaén investiguen la presumpta violació d'un nen de 9 anys per part de diversos companys d'entre 12 i 14 anys en un col·legi de la zona de la serra de Cazorla (Jaén).

La Delegació d'Educació no va tenir coneixement dels fets fins aquest dimecres, moment en què van començar les actuacions pertinents en aquests casos, segons fonts de la Junta.

Els fets s'haurien produït la setmana passada en horari escolar, al pati, segons ha avançat la Cadena SER, que ha afegit que el menor va ser atès a l'Hospital San Juan de la Cruz d'Úbeda (Jaén), de lesions coincidents amb una violació. No era la primera vegada que el nen patia assetjament per altres a l'escola i havia estat amenaçat perquè no expliqués res.

Després de realitzar una exploració a l'infant, el centre hospitalari va posar el cas en coneixement de la Fiscalia de Menors i de la Policia Nacional, que van demanar que s'identifiqués els dos presumptes agressors per saber si eren menors.

En tractar-se de menors de 14 anys, inimputables legalment, les diligències les porta només la Fiscalia de Menors. Des de la Junta d'Andalusia asseguren que han actuat "de manera immediata" des del moment en què han tingut coneixement dels fets, i que a través de la inspecció han obert una investigació per recopilar tota la informació, analitzar-la i valorar la intervenció que sigui procedent.

Així mateix, diuen que han activat el protocol d'actuació en cas de maltractament infantil i mostren el seu "més absolut rebuig i estupor davant aquest tipus de presumptes successos"; "Un sol cas requereix tota l'atenció i acció de l'administració educativa", diuen.

Han assegurat que treballaran "conjuntament amb les autoritats competents i judicials, la fiscalia, els serveis socials i de protecció del menor" i s'han posat "a disposició de la família i la comunitat educativa".

Les fonts han fet "una crida a garantir la protecció del menor o la menor i preservar la intimitat de menors i famílies".

Expulsats del centre

Com a mesura cautelar, el centre educatiu ha expulsat quatre nens d'entre 12 i 14 anys que cursen primer i segon d'ESO per la seva presumpta participació en la violació del noi.

Els fets, que es van conèixer ahir, es van produir dins del centre i a l'hora del pati, segons el testimoni de la família del menor agredit.

Aquest extrem està sent investigat tant per la Guàrdia Civil -els agents han anat aquest matí al centre educatiu- com per la conselleria d'Educació.