La Fiscalia investiga Pàmies i els altres prescriptors de l'MMS per curar l'autisme

La Fiscalia General de l'Estat ha obert una investigació contra els prescriptors del suplement mineral miraculós (MMS) per curar l'autisme, entre els quals hi ha l'agricultor i activista lleidatà Josep Pàmies, segons ha publicat aquest divendres 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN de fonts del ministeri públic. De fet, Pàmies ja ha rebut una sanció de 600.000 euros per part de la Generalitat per una conferència en què es tractava la cura de l'autisme mitjançant aquest producte no autoritzat, derivat del lleixiu. Com a conseqüència, Pàmies, que va deixar clar que no pagaria la multa i que presentaria un recurs, va anunciar fa pocs dies que es desvinculava de l'entitat que va fundar, Dolça Revolució, per continuar sol i protegir-la dels "atacs".

A l'octubre, a més, va rebre una sanció de 120.000 euros per, d'una banda, oferir uns productes fets amb plantes que prometen curar el càncer i la leucèmia, i, de l'altra, per la venda de l'MMS, un producte que està prohibit per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris i que pot comportar riscos greus per al consumidor.

Precisament, aquest divendres, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha afirmat que l'homeopatia i les teràpies alternatives sense "suport científic rigorós" no es poden acceptar ni des del punt de vista de l'efectivitat ni de la seguretat. "Si una cosa no serveix, no es pot recomanar com una alternativa terapèutica i si, a més, pot afectar la seguretat de les persones, perquè empitjora els quadres clínics i les patologies, encara menys", ha subratllat Guix.

D'altra banda, el govern espanyol va presentar aquest dimecres el Pla per a la Protecció de la Salut davant de les Pseudoteràpies, que inclou mesures contra l'intrusisme i per eliminar aquestes pràctiques dels centres sanitaris, així com evitar que s'imparteixin a les universitats.