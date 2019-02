La Fiscalia obre una investigació pels suposats abusos sexuals a l'Escola Claret de Barcelona

La Fiscalia ha obert una investigació pels suposats abusos sexuals a l'Escola Claret de Barcelona. Diversos testimonis van denunciar a través de les xarxes socials tocaments per part d'un mossèn. El primer que va destapar el cas va ser Pau Bosch, que va explicar que el sacerdot el va fer dutxar quan tenia 14 anys i el va assecar amb la tovallola, moment en què li va tocar els genitals.

Quan va obrir el fil a Twitter per denunciar el cas, a Bosch el van contactar altres alumnes per explicar-li experiències similars. El centre no tenia constància d'aquests fets i va decidir apartar el mossèn de qualsevol contacte amb menors. La setmana passada va presentar una denúncia a la Fiscalia.