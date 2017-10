La fiscalia demana una multa de 180 euros per a dues regidores de la CUP acusades d'haver agredit un guàrdia urbà

El ministeri fiscal ha demanat aquest dimarts per a les regidores de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona María José Lecha i Maria Rovira una multa de 180 euros i una indemnització de 245 per un delicte lleu de lesions arran de la denúncia d'un agent de la Guàrdia Urbana que les acusa d'haver-lo agredit durant una protesta.

El fiscal ha assegurat que, "encara que existeixen dues versions contradictòries", els informes mèdics, que han estat objectivats pel metge forense de la Ciutat de la Justícia, acrediten les lesions sofertes per l'agent de la Guàrdia Urbana i per això ha sol·licitat la condemna, segons l'article 147.2 del Codi Penal. En aquest sentit, el fiscal ha sol·licitat per a les dues regidores un mes de multa a sis euros diaris -en considerar que "no es poden saber les circumstàncies econòmiques de les investigades"-, el pagament de tots els costos processals i una indemnització de 245 euros per les lesions.

D'altra banda, l'acusació particular ha demanat una pena total de 2.000 euros, 1.790 per responsabilitat civil i 210 de multa, mentre que l'acusació popular, representada per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), ha sol·licitat una multa de 2.700 euros i una mesura d'allunyament durant 6 mesos.

Segons l'acusació, Lecha i Rovira haurien agredit l'agent de la Guàrdia Urbana amb puntades de peu a les cames i cops a l'abdomen i les costelles durant una concentració de la CSIF davant la Ciutat de la Justícia en suport a l'exregidor de la CUP, Josep Garganté, acusat d'haver coaccionat un metge. Aquell dia, l'1 de desembre del 2016, Garganté havia de declarar per un delicte lleu per haver pressionat suposadament un metge perquè modifiqués l'informe de lesions d'un venedor ambulant, que havia resultat ferit després d'un operatiu de la Guàrdia Urbana contra el 'top manta'. Finalment, Garganté va ser absolt del delicte lleu de coaccions, ja que el metge al qual suposadament va coaccionar no va presentar denúncia.

Els fets pels quals s'investiga Lecha i Rovira van tenir lloc abans del judici, quan dos grups de signe contrari, de la CUP i del sindicat CSIF, es van enfrontar verbalment quan Garganté i el seu advocat es disposaven a fer declaracions als mitjans fora de la Ciutat de la Justícia. Segons la versió dels fets de Lecha, van ser els sindicalistes de la CSIF els que "van assetjar" i "van empènyer" els membres de la CUP durant les declaracions als mitjans. "No només no vam agredir ningú, sinó que també se'ns va impossibilitar fer declaracions abans d'entrar al judici", ha assenyalat, i ha afegit que algunes de les persones que protestaven contra Garganté portaven la cara coberta.