La revista ‘Forbes’ concedeix a Fainé el Premi a la Filantropia

La revista Forbes ha reconegut el president del patronat de la Fundació Bancària La Caixa i de Criteria Caixa, Isidre Fainé, per la seva feina social en la primera edició del Premi a la Filantropia. La publicació, que cada any actualitza la llista de les persones més riques del món, vol reconèixer així la “significativa tasca en l’àmbit social” de la fundació que presideix Fainé, que també és vicepresident de Telefónica, conseller de Suez i del Bank of East Asia i president de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis.

En una entrevista a la mateixa revista, Fainé reivindica que la institució que presideix concentra més del 90% dels actius de totes les fundacions filantròpiques de l’Estat. En l’última dècada -entre el 2008 i el 2017-, la Fundació Bancària La Caixa, abans coneguda com a Obra Social, ha dedicat més de 5.000 milions d’euros a iniciatives socials, culturals, educatives i científiques. Segons una anàlisi de l’Institut de Coordenades, aquesta fundació és la tercera més gran del món en volum d’actius, només per sota de la Gates Foundation (32.800 milions) i Wellcome Trust (26.300 milions).

“La nostra obsessió ha sigut treballar per a les persones que ho passen pitjor”, afirma Fainé, que ressalta que entre els objectius de la fundació hi ha trencar el “cercle de pobresa hereditària”, que es transmet de pares a fills. Per això, afirma, els col·lectius preferents de la fundació són les persones que no tenen habitatge o feina.

Segons Fainé, l’obra social de la fundació està “associada” a la cultura de l’esforç. “Aquesta és la manera moderna de fer filantropia: promoure l’esforç de les persones”, assegura a l’entrevista. I afegeix que l’èxit d’aquests projectes es detecta segons si deixen de ser necessaris. El premi li lliurarà el president d’ACS, Florentino Pérez, el 17 de setembre vinent.