Forn insisteix a Maragall en la llista unitària per Barcelona: "Encara hi som a temps"

"La unitat és la nostra principal eina: construïm-la de manera clara i sense ambigüitats". Així conclou la carta pública que ha enviat l'alcaldable de Catalunya, Joaquim Forn, al republicà Ernest Maragall com a resposta a la idea de firmar un acord per a la unitat d'acció sobiranista després de les eleccions municipals. Forn insisteix, un cop més, en la idea d'una llista unitària per a la capital. "Encara hi som a temps", assegura. I afirma que aquesta llista conjunta és "garantia d'èxit" i que permetria assolir els objectius que Maragall marcava en la seva crida a les forces sobiranistes d'acordar una línia d'acció per després del 26-M.

En la seva missiva, Forn remarca que no ser la força més votada a les municipals pràcticament impossibilita formar govern i, per tant, demana a ERC que s'avingui a tirar endavant un projecte comú: "Des del meu punt de vista, deixar passar l'oportunitat de guanyar clarament les

eleccions de Barcelona és un error polític que el sobiranisme no pot cometre".

Per això, demana a l'alcaldable "aparcar els dubtes" per assegurar el canvi en el govern municipal. I demana que l'entesa vagi més enllà del debat independentista i serveixi també per acordar actuacions sobre temes espinosos com l'habitatge o la seguretat. Maragall, de fet, va fer una crida a pactar un govern a tres bandes entre Forn i Colau, una opció que JxCat va rebutjar en entendre que era una fórmula per mantenir Colau al govern.

Forn assegura en la seva carta que ja ha parlat d'aquestes possibilitats amb Maragall a Lledoners i amb Oriol Junqueras en nombroses ocasions en els més de 500 dies que fa que són a la presó. "Compromís absolut amb la unitat d'acció", assegura Forn, que insisteix en la via de la llista úncia.