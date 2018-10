Forn reclama una llista conjunta independentista a Barcelona

L'exconseller d'Interior i exportaveu del Grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, ha demanat des de la presó de Lledoners que els partits independentistes arribin a un acord per configurar una llista conjunta a les pròximes eleccions municipals de la capital catalana. "És una llista guanyadora i costa d'entendre per què hi ha partits que s'hi resisteixen", ha lamentat en una entrevista per escrit amb Betevé que es publicarà avui a la nit, però de la qual s'ha fet un avançament. Forn remarca que a les cartes que rep la gent li reclama "generositat, unitat i visió de país". Sobre qui ha d'encapçalar la llista, ha opinat que és un tema "secundari" si els partits comparteixen que la prioritat és guanyar a Barcelona.

Sobre les últimes desavinences entre Junts per Catalunya i ERC al Parlament, ha admès que no li agraden ni creu que agradin a cap dels dos partits. Segons el seu parer, "no és el moment de buscar culpables" sinó de "comprometre's perquè no es tornin a repetir".

Recuperar l'esperit de l'1-O

Forn ha cridat a recuperar l'esperit de l'1 d'octubre del 2017. "La unitat d'acció ens va fer invencibles, vam superar tots els obstacles i la gent va votar. Aquest és l'esperit que ens permet fer grans coses i superar els obstacles", ha assenyalat, i ha afegit que també és l'esperit que cal portar al Parlament, al Govern i a Barcelona.

L'exconseller reconeix que ha passat "moments més durs que d'altres" a la presó, però ha apuntat que ara se sent "fort, molt convençut" respecte al motiu pel qual està tancat i "disposat a afrontar el judici amb la moral molt alta". En tot cas, assegura que està al dia de tot perquè setmanalment rep informació dels grans temes de ciutat, els debats polítics i els conflictes veïnals.