França exigeix als fabricants de bolquers que suprimeixin les substàncies químiques perilloses

El govern francès ha convocat aquest matí els fabricants de bolquers per exigir-los que eliminin una sèrie de substàncies químiques que, segons les autoritats sanitàries gal·les, podrien suposar riscos d'al·lèrgies o d'afectacions més greus, com ara càncers. Es tracta d'una reacció governamental a la recomanació feta ahir per l'Agència Nacional de Seguretat Sanitària (Anses), que va analitzar els productes presents en els bolquers que poden entrar en contacte prolongat amb la pell.

El director general delegat, Gilles Salvat, va assenyalar aquest dimecres en una entrevista amb l'emissora France Info que s'han trobat una seixantena de substàncies i algunes d'elles superen els llindars de risc. Particularment, Salvat va referir-se als productes per perfumar i als hidrocarburs aromàtics, que "poden induir riscos eventuals d'al·lèrgia", però també riscos cancerígens. Tot i això, va puntualitzar que cal fer més estudis per provar-ho científicament.

En aquesta línia, el govern francès va exigir a fabricants i distribuïdors que "assumeixin abans de 15 dies" els compromisos per eliminar aquestes substàncies dels bolquers per a nadons. Simultàniament, va anunciar que ha reforçat els controls dels seus serveis antifrau.

A més, es llançaran estudis complementaris, sol·licitats per l'Anses, i s'ha aconsellat als pares que triïn els bolquers tenint en compte les indicacions respecte a la utilització d'agents clorats i perfums.