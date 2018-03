El Papa titlla de "criminals" els clients de prostitutes

La croada personal del papa Francesc aquest 2018 són els joves. Aquest dilluns ho ha demostrat criticant amb duresa els clients de les prostitutes, que ha titllat de "criminals", i als quals s'ha referit arrel de la pregunta d'una jove nigeriana, Blessing Okoedion, víctima del tràfic de persones. Okoedion ha participat en una trobada de 300 nois i noies amb el pontífex per preparar el sínode dels joves de l'octubre que ve. "Si un jove té aquest costum, que ho deixi. És un criminal. Pot dir que hi va per fer l'amor, però això no és fer l'amor. És torturar una dona. És una ment que està malalta", ha assegurat Francesc, que ha demanat perdó "per tots els catòlics que cometen aquest acte criminal".

El Papa considera que els joves sovint han sigut víctimes d'una societat adulta que els ha exclòs. Així ho ha expressat aquest dilluns a la reunió amb els joves i també al seu últim llibre, 'Déu és jove', que publica en català aquest mateix dimarts l'editorial Columna. "Els adults sovint desarrelen els joves, els arrenquen de les arrels i, en comptes d'ajudar-los a ser profetes per al bé de la societat, els deixen orfes i els exclouen", assegura el Papa al llibre. Per al pontífex, fenòmens com la prostitució, l'explotació laboral, el menyspreu, la desconfiança i la indiferència envers els joves són xacres que cal desterrar.

De la prostitució a l'explotació laboral

El Papa ha incidit aquest dilluns en la importància cabdal que, al seu parer, han de tenir els joves dins l'Església catòlica, i ha reiterat les disculpes que deu la institució (i els adults en general) a la joventut. "Penso que hem de demanar perdó als nois, perquè no sempre ens els prenem seriosament -reflexiona el Papa a 'Déu és jove'-. No sempre els ajudem a veure el camí i a construir els mitjans que els podrien permetre no acabar exclosos. Sovint no sabem fer-los somiar i no som capaços d'entusiasmar-los". "Als joves ja els hem pres moltes coses, però hi haurà esperança mentre no s'hagin corromput", conclou el Papa en un altre capítol.

Francesc es fa eco en aquest nou llibre de les preocupacions de la joventut i presenta, a criteri seu, la importància per als joves de tenir Déu en la seva vida. Entre altres temes, el pontífex tracta problemàtiques com la feina, les relacions sentimentals, la fe, les passions, la relació amb el món, la bretxa entre generacions... En aquest sentit, el Papa també ha criticat la crueltat del món amb els joves en el món laboral: "No es pot acceptar l'explotació, no es pot acceptar que els que els donen feina [als joves] se n'aprofitin amb promeses falses, amb pagaments que no arriben mai, amb l'excusa que són joves i han d'adquirir experiència. No es pot acceptar que s'ofereixin als joves llocs de treball precaris i fins i tot gratuïts, com passa". "Tot ésser humà ha de tenir la possibilitat concreta de treballar, de demostrar-se a ell mateix i als seus éssers estimats que pot guanyar-se la vida", assegura el pontífex.

El paper dels joves

A 'Déu és jove', el papa Francesc cerca endinsar-se en les preocupacions i necessitats dels joves d'avui dia, posar en relleu les seves virtuts i destacar la necessitat d'apropar-los a la religió. També, com al sínode i a la reunió d'aquest dilluns, el llibre vol debatre sobre el paper dels joves dins l'Església catòlica i donar-los major protagonisme. El bisbe de Roma reitera la importància del diàleg amb les noves generacions, i també amb els més grans. El Papa considera que la societat exclou els vells i els joves per igual, però que és en ells on hi ha l'esperança. "Vells somiadors i joves profetes són el camí de la salvació de la nostra societat desarrelada: dues generacions excloses que ens poden salvar a tots". Per al pontífex, la mirada innovadora i neta dels joves i l'experiència i manca d'ambició dels grans és quelcom a aprendre. "Els joves tenen, igual que els vells, la puresa, i joves i vells junts han d'estar orgullosos de retrobar-se, nets, purs, sans per dibuixar un recorregut de vida sense corrupció", diu el Papa.

249x249 Portada de l'edició en català del nou llibre del Papa Francesc / GRUP62 Portada de l'edició en català del nou llibre del Papa Francesc / GRUP62

En aquest sentit, 'Déu és jove' també vol ser una guia del Papa per a les famílies, educadors i religiosos a l'hora de tractar els joves. "Per entendre un jove avui se l'ha d'entendre en moviment: no pots estar-te quiet i pretendre trobar-te en la seva longitud d'ona. Si volem dialogar amb un jove hem de ser mòbils, i llavors li tocarà a ell afluixar el pas per escoltar-nos, serà ell qui decidirà fer-ho. I quan afluixi el pas s'iniciarà un altre moviment: un en què el jove començarà a anar a un pas més lent per fer-se escoltar, mentre que els vells acceleraran per assolir el punt de trobada", diu el Papa.

D'igual manera, i seguint la seva llarga teoria sobre el 'desarrelament', Francesc llança una advertència als pares a l'hora d'educar els fills: "Hi ha massa pares que són adolescents de ment, que juguen a la vida efímera eterna i, de manera conscient o no, converteixen els seus fills en víctimes d'aquest joc pervers del que és efímer. Perquè d'una banda eduquen fills orientats a la cultura de les coses efímeres, i de l'altra els fan créixer cada cop més desarrelats".