El papa Francesc promet "valentia i mesures concretes" per acabar amb els abusos sexuals dins l'església

El papa Francesc ha llançat aquest dijous un missatge concís en què anuncia que l'església catòlica prendrà "mesures concretes i efectives" per lluitar contra els abusos sexuals comesos per "homes de l'església contra menors". Davant dels gairebé 200 membres de la jerarquia eclesiàstica reunits al Vaticà en la primera cimera anti-pederàstia de l'església, Francesc ha fet un breu discurs, de menys de tres minuts, per marcar la línia que han de seguir els responsables eclesiàstics a partir d'ara. "Escoltem el crit dels petits que demanen justícia", ha dit Francesc a l'inici de la seva intervenció, que ha servit per obrir una trobada extraordinària que durarà quatre dies. El Papa ha assumit que cal una discussió "sincera i profunda" per abordar la manera com "enfrontar-se a aquest mal que afligeix l'església i la humanitat".

Pedimos al Espíritu Santo que nos apoye en estos días y que nos ayude a transformar este mal en una oportunidad para la conciencia y la purificación. #PBC2019 — Papa Francisco (@Pontifex_es) 21 de febrer de 2019

Per dur a terme aquest canvi de mentalitat dins l'església -que fins ara amagava els casos d'abusos comesos pels seus membres-, Francesc demana "concreció" en els passos a seguir i "valentia". "Li demano a l'Esperit Sant que ens sostingui en aquests dies i que ens ajudi a transformar aquest mal en una oportunitat per a la presa de consciència i la purificació", ha dit abans de concloure el seu parlament: "Que la Mare de Déu ens il·lumini per intentar curar les ferides greus que l'escàndol de la pedofília ha causat tant en nens com en els creients".

Seguint aquest raonament l'arquebisbe maltès Charles Scicluna ha advertit els sacerdots i membres de l'església catòlica la seva obligació de sotmetre's a les "lleis civils i nacionals" i respectar els protocols existents que han d'evitar, ha afirmat que es repeteixin les "atrocitats" comeses. Adreçant-se als jerarques eclesiàstics, els bisbes, Scicluna també els ha instat a no mirar cap a un altra banda en casos d'abusos sinó que han d'intentar una investigació i esclarir la veritat de la manera més ràpida possible.

L'arquebisb Scicluna forma part del comitè d'organització d'aquesta cimera sense precedents en la història de l'església i és l'home de confiança del Papa per intentar trobar una resposta que satisfaci les nombroses víctimes que a tot el món han anat denunciant poc a poc els abusos i agressions sexuals que han patit i que, en la majoria dels casos, han mantingut en silenci per por a represàlies o a no ser creguts o, senzillament les seves acusacions van ser ignorades.

Una d'aquestes víctimes ha il·lustrat els obstacles en què s'han trobat: "El primer que van fer va ser tractar-me de mentider", ha denunciat en un missatge adreçat a porta tancada davant de la jerarquia catòlica, segons la transcripció proporcionada pel Vaticà que recull l'agència Efe.