Fre al polèmic pla de Colau per fer pisos protegits a Gràcia

La desafectació de la part del barri de Gràcia que es veia amenaçada per la possible prolongació de la rambla del Prat cap a la part històrica té, segons recullen els plans de Barcelona en Comú, una derivada: la construcció de tres promocions d'habitatge de protecció oficial en alguns dels espais que, finalment, no acolliran l'obertura de la rambla. I dos d'aquests projectes han posat en guàrdia els veïns de les zones afectades. Sobretot, perquè diuen que ningú no els ha informat dels canvis i perquè, en el cas de la promoció que es preveu al carrer de l'Àngel, avisen que es posa en risc un interior d'illa i un plataner centenari. Els plans de l'equip de Colau eren portar al ple d'aquest mateix divendres l'aprovació dels canvis urbanístics, mentre que la plataforma veïnal que s'oposa al projecte demanava més temps per discutir els termes de la proposta. Els grups de l'oposició s'han sumat a aquesta demanda i no han apreciat la urgència que el govern demanava per incloure el punt en l'odre del dia de divendres. El projecte no es discutirà aquest mes.

"No podia entrar per la porta del darrere", ha lamentat el portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, que veu en la manera com s'ha gestionat el projecte una "metàfora" del que és el govern de Colau: "Nul·la participació, menyspreu per la feina feta pel govern anterior –que va quedar-se a les portes d'aprovar la modificació urbanística per desafectar els edificis amenaçats per la prolongació de la rambla del Prat– i utilització partidista de l'anunci de construcció de pisos públics". Grups com Cs o ERC també havien demanat al govern que discutís bé la mesura amb els afectats abans de portar-la al ple. Els republicans han demanat un mes de marge per resoldre les discrepàncies sorgides amb els veïns.

De fet, l'equip de Colau té prevista aquest dimecres una trobada amb representants de la plataforma Salvem l'Interior d'Illa, que ha recollit signatures i protagonitzat mobilitzacions en contra del pla urbanístic. Aquests veïns deixen clar que no s'oposen a la necessitat de fer pisos de protecció oficial a la Vila de Gràcia, però creuen que la manera com es proposa és un "nyap urbanístic" fet amb "presses" per la imminència de les eleccions municipals.

El pla ha generat conflicte tant al carrer de l'Àngel, on s'ha modificat per no fer un queixal de nou metres al carrer –es preveia construir més enllà de la línia de façana per no incomplir el pla urbanístic– i on afecta el jardí d'un centre infantil, com al carrer Jaén, on el nou bloc amenaçava uns horts que fa servir una entitat social i on demanen que no s'aixequin les quatre plantes previstes. Els veïns afectats acusen el govern d'haver dibuixat els 38 pisos anunciats sense tenir en compte els usos que de les zones afectades.