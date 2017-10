Front comú de la comunitat educativa en contra del 155

Setmana de mobilitzacions a la comunitat educativa en defensa de l’escola catalana i en contra de l’aplicació de l’article 155. Centenars de persones es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona i a tots els ajuntaments de capitals de comarca per denunciar que no acceptaran ingerències a l’escola. Amb càntics com “Les escoles seran sempre nostres” o “No ens toqueu l’educació” els manifestants van exigir als dirigents del PP i de Ciutadans que retirin les acusacions d’adoctrinament.

De fet, Jaume Aguilar, de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, va explicar que el Marc Unitari de la Comunitat Educativa s’ha reunit amb grups parlamentaris per parlar de la situació actual i va assegurar que tots els han donat suport, excepte el PP i Cs. A l’acte de Barcelona van assistir-hi representants de la comunitat educativa, a més de la tinent d’alcalde de Barcelona Laia Ortiz i el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro. “Alguns volen fer mala política a les escoles: nosaltres donem tot el suport als professors”, va dir Ortiz, que va assegurar que treballaran perquè l’educació estigui “blindada”.

Ahir també van començar amb les mobilitzacions els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb una vaga que allargaran fins divendres. Universitats per la República, on hi ha aplegats la resta de centres, només ha convocat la vaga per avui.

La protesta vol mostrar el rebuig de l’alumnat a l’aplicació de l’article 155, exigir l’alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i reclamar al Govern i al Parlament que proclamin la República. El plat fort dels tres dies de mobilitzacions serà sens dubte avui, quan a l’aturada s’hi sumaran la resta d’universitats catalanes i els alumnes de la UAB participaran en la manifestació estudiantil de les 12 del migdia a la plaça Universitat de Barcelona. “El moviment estudiantil som la punta de llança en la defensa de la República”, explicava Cèlia Appel, portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a la UAB. Prop de 200 alumnes del centre van fer piquets informatius durant tot el matí i van tallar durant uns minuts la B-30 i l’AP-7 en sentit Tarragona.

Segons fonts del rectorat, el seguiment de la primera jornada de vaga va ser irregular, amb facultats pràcticament buides, com les de lletres, polítiques o comunicació, i d’altres on les classes es van dur a terme amb normalitat, com medicina o veterinària.