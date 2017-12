La Fundació La Caixa tanca el 2017 amb 50.000 projectes socials i més d'11 milions de beneficiaris

La Fundació La Caixa tanca el 2017 amb un balanç de prop de 50.000 projectes i iniciatives socials i més d'11 milions de beneficiaris. Per celebrar-ho, i coincidint amb l'acabament de l'any, llençarà una campanya protagonitzada per algunes de les persones i organitzacions que han estat implicades en els diferents projectes, com ara el menjador social San Blas, la Fundació Rey Ardid, Gazteleku, el Centre de Gent Gran d’Irala, l’Hospital Sant Joan de Déu de Santurtzi, l’Associació Gallega de Cooperatives Agroalimentàries, la Fundació Talita, Save the Children, la Fundació Mornese, l’Associació DisCamino o la Fundació Carmen Pardo Valcarce, en representació dels centenars d’entitats que col·laboren amb l’Obra Social La Caixa.

"El fundador de La Caixa, Francesc Moragas, ens va mostrar fa més de 100 anys que hem de ser allà on hi hagi algú que ens necessiti", afirma el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, a través d'un comunicat. "Aquest compromís ens ha impulsat a estendre els nostres programes socials per tot el territori i a ser la primera fundació d’Espanya i una de les més importants del món. Cada comunitat, cada barri, cada municipi, cada ciutat i cada entorn rural mereixen la nostra atenció. Cada territori i cada persona, especialment les més vulnerables" afegeix.

De cara a 2018, l’entitat incrementarà el pressupost fins als 520 milions d’euros, mantindrà el focus en els programes socials "amb vocació transformadora" i prioritzarà línies d’actuació que cobreixin les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables i que promoguin la igualtat d’oportunitats. Aquests projectes concentren el 60 % del pressupost de la fundació.

32.000 llocs de treball generats

Al llarg de 2017, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha atès més de 60.000 nens en situació de vulnerabilitat gràcies al programa de superació de la pobresa CaixaProinfància; ha facilitat 32.000 llocs de treball a persones en risc d’exclusió social mitjançant Incorpora; ha aconseguit la participació de 820.000 persones grans en el seu programa d’envelliment actiu; ha posat a disposició dels ciutadans amb més dificultats per accedir a un habitatge un parc de 33.000 pisos socials; ha prestat assistència a més de 23.000 persones amb malalties avançades, i ha mobilitzat més de 16.000 voluntaris que faciliten la posada en marxa d’aquestes iniciatives.