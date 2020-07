La Fundació La Caixa recapta més de 700.000 euros per als Bancs d'Aliments

L' acció solidària Cap llar sense aliments, impulsada arran de la crisi social de la pandèmia per la Fundació La Caixa, amb el suport operatiu de CaixaBank, ha recaptat més de 713.670 euros per als Bancs d'Aliments de Catalunya i un total de 3,3 milions d'euros a Espanya, que inclouen un milió d'euros aportats per la mateixa entitat.

Amb aquest import s'han aconseguit repartir més de 785 tones de menjar a Catalunya i 3.600 tones d'aliments bàsics en els 54 Bancs d'Aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL), segons ha informat l'organització en un comunicat aquest divendres recollit per Europa Press.

Els Bancs d'Aliments calculen que durant el mes de juny han atès un 37% més de persones a Catalunya i han detectat un increment de les persones que sol·licitaven per primera vegada ajuda alimentària a les entitats benèfiques. El 2019 aquestes entitats van atendre 1,1 milions de persones i van repartir 144.500.000 de quilos de menjar, i s'estima que aquest any se superi la xifra d'1,5 milions de persones ateses a tot l'Estat.

El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat que, durant la pandèmia, la ciutadania i les entitats han demostrat el seu compromís amb les persones més vulnerables i que això s'ha vist reflectit en la resposta a una campanya que "ajudarà milers de famílies".