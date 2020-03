Funerals per 'streaming' per evitar contagis

La nova fase d'alerta que ha decretat el Govern de la Generalitat arran del coronavirus pot fer que les empreses funeràries prenguin mesures en qualsevol moment, però per ara Áltima i Mémora ja han decidit posposar els funerals dels morts afectats per l'epidèmia com a mínim fins que duri la quarantena. En el cas de Mémora, a més, ofereixen cerimònies per 'streaming' per evitar massificacions que afavoreixin els contagis. Amb la nova limitació d'afluència de fins a un terç de l'aforament total dels locals anunciada aquest dimecres al matí pel Govern, altres empreses podrien seguir aquests passos.

La patronal catalana de funeràries, Asfuncat, s'ha reunit aquest dimecres amb totes les empreses per comentar les possibles mesures, però la trobada ha acabat poc abans que Torra anunciés la nova fase d'alerta. Fins aquell moment, totes les mesures partien de les mateixes empreses i ni el govern central ni la Generalitat els havien imposat cap mesura extraordinària. El president de la patronal, Josep Maria Mons, ha explicat a l'ARA que, per ara, a Catalunya no s'han celebrat els funerals pels morts amb coronavirus, si més no que ell en tingui constància.

De les 44 empreses que formen part de la patronal, només Mémora i Áltima han dit que posposen les cerimònies dels contagiats, mesura que Mons creu que "té sentit perquè hi puguin ser tots els familiars, ja que els més pròxims són els que han pogut passar més temps amb el mort i no podrien anar a les cerimònies".

En aquests casos, el funeral se celebraria com a mínim catorze dies després de la mort, un cop acabi la quarantena dels contactes, ja amb les cendres o el cadàver inhumat. "L'opció de l' streaming per a la resta de cerimònies de difunts no contagiats es fa per reduir l'afluència de col·lectius vulnerables", expliquen fonts de Mémora. Mons recorda que aquesta opció "ja s'aplica en altres casos, perquè cada cop hi ha més familiars repartits pel món que no sempre poden assistir als funerals presencialment".

A Itàlia, per exemple, els funerals, com els casaments i les comunions, estan prohibits mentre duri l'aïllament.