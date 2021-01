Gairebé la meitat dels habitants de Paüls, al Baix Ebre, confinats pel covid

De ser un poble lliure de coronavirus durant la primera onada a convertir-se en la localitat de Catalunya amb més percentatge de contagiats. Dels 556 habitants de Paüls, al Baix Ebre, 80 han donat positiu per coronavirus, i un total de 200 estan confinats a casa per haver mantingut contacte estret amb alguns dels contagiats. Així mateix, s'han detectat altres brots en altres municipis on resideixen persones amb vincles familiars a Paüls. Aquest dijous, els carrers del poble estaven completament buits, amb tots els bars, restaurants i establiments públics tancats, excepte el forn de pa i la farmàcia.

El primer contagiat es va detectar el 5 de gener, i des d'aleshores la malaltia ha corregut com la pólvora. "Dinars, sopars, la gent es va reunir i no es va deure ventilar bé", ha afirmat l'alcalde de la localitat, Enric Adell, que ha atribuït el ràpid augment de contagis a les trobades durant les festes nadalenques. De fet, arran del primer contagi, el consistori va pressionar perquè es fes de seguida un cribatge entre la població. Es va organitzar a contrarellotge divendres. "Sense el cribatge, o si s'hagués fet tres dies més tard, potser estaríem parlant de 120 o 140 persones contagiades perquè vam detectar 23 asimptomàtics, persones que haurien fet vida normal durant tres o quatre dies més", ha destacat l'alcalde.

Adell considera que ara el brot està "prou controlat", però, amb tot, preveu que continuaran apareixent nous positius. Ara la principal preocupació és que l'estat de salut dels malalts no es compliqui. Dues persones han rebut ja assistència mèdica a l'hospital i una ha estat ingressada.

El consistori va establir diumenge el tancament de bars, restaurants i establiments públics. Només estan oberts el forn de pa i la farmàcia, que també fan servei a domicili. D'altra banda, s'ofereix ajuda a les persones confinades per abastir-les d'aliments o altres serveis bàsics. Pel que fa a l'escola municipal, funciona amb serveis mínims. "Aquestes mesures s'allargaran deu dies per als establiments de restauració. En canvi, esperem recuperar el servei amb normalitat a l'escola a partir de dilluns", ha explicat l'alcalde, que ha aclarit que, per sort, "les famílies amb alumnes no són famílies amb positius".