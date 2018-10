Gairebé es triplica l'arribada de migrants a les costes espanyoles

Els 36.674 migrants irregulars que han arribat enguany a les costes espanyoles amb xifres del 30 de setembre són 24.308 més que els 12.366 del mateix període de l'any passat, un increment d'un 196%, són gairebé el triple, segons xifres del ministeri de l'Interior. En l'últim mes, han sigut 8.054 els migrants que han entrat per mar, i en els últims 15 dies, 3.459.

La majoria, segons ha informat Interior al seu informe quinzenal, van arribar a les costes peninsulars i Balears –35.218–, mentre que 659 han arribat a les Canàries, 524 a Melilla i 273 a Ceuta. A més, 4.920 immigrants van arribar per via terrestre per Ceuta (1.567) i Melilla (3.353), una xifra lleugerament superior als 4.721 que van arribar durant el mateix període de l'últim any per aquesta via.

En total, han arribat 41.594 persones per mar i terra, força més del doble que els 17.087 arribats durant el mateix període de l'any passat. S'han duplicat també les pasteres i embarcacions arribades: 1.449 per les 728 de l'any passat.