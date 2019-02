Gais, dones i ara minimitzar els abusos a menors: les sortides de to de l'arquebisbe de Tarragona

El màxim representant de l'Església catòlica a Tarragona s'ha situat avui al centre de la polèmica després d' haver intentat treure importància als abusos sexuals que haurien comès els rectors de Constantí i Arbeca entre el 2015 i el 2016. L'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha considerat que els abusos "no són tan greus" i que si s'ha decidit que ja "no poden ser a les parròquies" és perquè és difícil que "la gent ho entengui". De fet, ha assegurat que ell personalment els continua "donant suport". Amb la seva intenció de treure importància a la gravetat de la situació, també ha dit: "Si una persona està obsessionada amb el sexe i ho va buscant és una cosa, però hi ha persones que tenen aquest mal moment a la vida que els porta a fer una cosa que després potser se'n penediran tota la vida". La reacció a la xarxa ha sigut immediata i són molts els internautes que estan criticant que intenti minimitzar uns fets "gravíssims", com són els abusos sexuals a menors.

Aquest no és el primer cop que l'arquebisbe de Tarragona, que ocupa el càrrec des del 2004 i que és membre de l'Opus Dei des del 1961, té una sonada sortida de to. El gener del 2012, en una entrevista al programa 'Els matins' de TV3, va dir que les dones no podien oficiar missa perquè "cadascú té una funció" i va afegir: "Jo tampoc puc fer algunes funcions que fan les dones, no puc portar fills al món". Pujol va dir que, en canvi, el que han de fer dones és cuidar els seus marits: "A qui més has de cuidar és al teu marit, ell és el més petit de la casa". En la polèmica entrevista també va parlar sobre l'avortament i el va definir com "un gran mal per al nostre país i per a les persones que el fan".

Després d'expressar a l'audiència de la televisió pública catalana el seu punt de vista sobre les dones, l'arquebisbe també es va referir als homosexuals. "El seu comportament no és adequat per a ells ni per a la societat". Les seves paraules van ofendre l'Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya (ACGIL), que el van convidar a superar el seu odi i els seus perjudicis. L'Associació d'Expresos Socials fins i tot va portar les paraules de l'arquebisbe a la Fiscalia Provincial de Barcelona per incitació a l'odi.

Arran de la polèmica que va generar aquella entrevista, l'arquebisbe va haver de demanar disculpes l'endemà per "si algú s'ha sentit ofès". Malgrat tot, va mantenir el seu posicionament. "Una cosa és la dignitat de les persones, i tots som fills de Déu, i una altra cosa és el comportament, i l'Església sempre ha dit que aquest comportament no és correcte", va dir per justificar el seu comentari contra els homosexuals. I va concloure: "Jo m'adhereixo a allò que diu l'Església, que ho diu ben clar, i no tinc res més a dir, perquè entrar en matisacions generarà més polèmica i això no ho vull".