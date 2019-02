Gala Pin anuncia que repetirà a la llista de Colau

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, feia setmanes que es debatia internament sobre si continuar o no el mandat que ve a l'Ajuntament de Barcelona i, finalment, ha fet públic en un escrit a Facebook que sí que seguirà. Pin,que aquest mandat s'ha situat a l'ull de l'huracà per les crítiques de l'oposició als problemes de seguretat al centre de la ciutat -els grups han arribat a demanar el seu cessament-, remarca en seu text que a la política institucional s'hi ha d'estar de pas, però que a la institució "calen més de 4 anys per consolidar els projectes de transformació". La regidora deixa clar que té la intenció de dedicar els pròxims quatre anys a fer-ho.

Pin, que abans d'entrar al consistori era una activista veïnal del barri de la Barceloneta i formava part de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca al costat d'Ada Colau, assegura que continua per treballar "amb imaginació, valentia, empatia, fermesa, amor, i la satisfacció de fer-lo des d'una organització com és Barcelona en Comú". Fa uns dies, va deixar clar en una entrevista a Vilaweb que no sabia si continuaria perquè estava valorant si podia fer més feina des de dins o des de fora de la política i ara en el seu escrit assegura que, des que va fer aquestes declaracions, ha rebut moltes aportacions de gent que l'ha encoratjat a continuar.

Com a regidora ha afrontat durant aquests quatre anys crisis com la de la proliferació de narcopisos al Raval o l'aplicació de l'ordenança de terrasses, que li ha suposat un conflicte amb el Gremi de Restauració. Actualment té obert el conflicte entre l'ampliació del Macba o la construcció del CAP del Raval a la capella de la Misericòrdia.

De moment, ja s'ha fet públic que a la llista dels comuns a Barcelona hi haurà, a banda de Colau, l'actual comissionat de Cultura, Joan Subirats, que serà el número dos i, també, l'actual tinent d'alcalde Jaume Asens, que també va reconèixer haver tingut dubtes abans de prendre la decisió. No hi seran, en canvi, els tinents d'alcalde Gerardo Pisarello, que serà el candidat de BComú a les europees, i Laia Ortiz ni l'actual regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner.