L'Ajuntament de Barcelona creu que la comissió de seguretat és "per desgastar el govern"

La regidora de Ciutat Vella i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Gala Pin, ha valorat que la convocatòria aquest dimecres de la comissió extraordinària per tractar el "deteriorament" de la ciutat en matèria de seguretat respon a una "voluntat política de desgastar el govern" i no es basa en una "preocupació real" per part de l'oposició.

"No hem de negar que l'estiu a la ciutat és complicat, però no podem permetre un ús partidista d'uns fets complexos –en referència a l'agressió d'un manter a un turista dimecres passat– per fer veure que tot és culpa de l'alcaldessa Colau", ha afirmat Pin.

Segons la regidora, el text registrat pel PDECat, el PSC, ERC i Cs "només conté reprovacions" però "cap tipus de proposta en positiu" per resoldre els problemes de convivència generats durant els mesos de més pressió turística, sobretot a Ciutat Vella. "La precampanya ha començat abans d'hora", ha lamentat Pin.