La Gala ja té plaça: la nena amb mobilitat reduïda anirà a l'escola que va triar com a primera opció

La Gala, la nena de tres anys del barri de Sants de Barcelona amb un 75% de discapacitat (un grau 3 de dependència) i mobilitat reduïda, ja ha trobat plaça en una escola. Anirà finalment a la seva primera opció, l'Escola Barrufet, al seu barri. En el procés de preinscripció, els seus pares van posar com a primera i segona opció dues escoles del seu barri, que estan adaptades. També van posar en tercer lloc una escola de l'Eixample, que és a més d'un quilòmetre de casa seva, donant per fet que amb les característiques del cas els donarien segur una plaça al barri. Encara ningú s'explica què va passar, però la Gala va ser assignada a la tercera opció.

Els pares de la Gala s'han reunit aquest migdia amb el Consorci d'Educació, que els ha reassignat a la seva primera opció tenint en compte el cas. Lidia Cuesta, la mare de la nena, ha explicat a l'ARA que la solució del Consorci és ampliar a 26 la ràtio a la classe de la Gala, i acompanyar aquesta mesura extraordinària de "més recursos". "No ens han especificitat quantes hores de vetllador tindrà la Gala però s'han compromès a posar més recursos", ha explicat la Lidia, que ha demanat que aquesta decisió "no l'acabin pagant els altres nens".

Segons van explicar els pares de la Gala la setmana passada, el problema és que en el dictamen que va emetre l'EAP (l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica) amb l'informe mèdic i psicològic de la seva filla es donava més importància a les "necessitats sociosanitàries" de la nena –menja a través d'un baló gàstric i té glucèmies– i no es va posar èmfasi en la seva "mobilitat reduïda". I això va acabar sent clau perquè la Gala es quedés sense plaça a Sants, el seu barri.

Encara que pensaven que entrarien segur a les escoles adaptades de Sants –els nens amb necessitats educatives específiques tenen places reservades– la "sorpresa" va arribar quan la plaça que els van assignar va ser la seva tercera opció. La família hi veia dos problemes: un, i el més important per a ells, que l'escola és fora del seu barri i els obligaria a anar amb taxi cada dia a l'escola perquè la Gala no pot recórrer tants metres amb el seu caminador; i dos, que la Gala podria tenir problemes per quedar-se tota l'escolarització en aquesta escola de l'Eixample. Ara és un centre d'una sola planta, però es preveu que es col·loquin mòduls superposats a mesura que s'obrin els nous cursos. I encara que està previst construir un ascensor, no hi ha un calendari clar per fer les obres.

La Lidia prefereix no buscar culpables. "Ara ja és igual si va ser culpa nostra per haver posat una tercera opció o si va ser culpa de l'EAP", explica, satisfeta del final feliç. Tot i així, lamenta que el Consorci no es posés les piles fins que el cas no va sortir als mitjans. Va ser a partir d'aleshores quan l'organisme que gestiona l'ensenyament a la ciutat de Barcelona es va comprometre a revisar el cas de la Gala per donar-los una solució. Arran de la notícia a l'ARA, la síndica de Barcelona va contactar amb els pares de la Gala per oferir-se a mediar en el cas, però la Lidia va optar per esperar-se a la reunió d'aquest migdia i veure quina proposta els oferien. "Nosaltres no volíem posar cap queixa abans: no volíem venjança ni tampoc escarni", afirma.