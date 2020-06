Permesa per primer cop la mobilitat del Garraf i l'Alt Penedès amb la regió de Barcelona

Des d'aquest dilluns les persones que viuen al Garraf i a l'Alt Penedès poden desplaçar-se per la resta de la regió sanitària de Barcelona i viceversa. És el primer cop que es permet aquesta mobilitat. El canvi ha sigut per l'entrada de la regió de Barcelona, des d'avui, a la fase 2 de la desescalada, que és la mateixa fase en la que estan el Garraf i l'Alt Penedès des de la setmana anterior. Però per què fins ara no s'havia permès la mobilitat entre les dues comarques i la resta de la regió de Barcelona si ja havien coincidit abans durant uns dies a la fase 1? Perquè aleshores la regió de Barcelona encara estava separada en tres àrees –la capital catalana, l'àrea metropolitana nord i la sud– i es prohibia moure's entre elles.

El dubte, però, és saber què passarà la setmana vinent: si el Garraf i l'Alt Penedès tornen a quedar separades de la resta de la regió de Barcelona o si s'hi mantenen integrades. En les pròximes hores, quan el departament de Salut anunciï quina proposta de fases presentarà al ministeri de Sanitat per aplicar la setmana que ve, es podria aclarir si canviarà o no la mobilitat entre les dues comarques i la resta de la regió de Barcelona. Si el Garraf i l'Alt Penedès entren a la fase 3 la setmana vinent i la resta de Barcelona continua a la 2, encara no està clar si els desplaçaments entre els territoris tornarien a prohibir-se o no. Des de Protecció Civil i Salut han dit que informaran si es produeixen nous canvis perquè ara es desconeix què passarà d'aquí set dies.

⚠️ Des de mitjanit, Garraf i Alt Penedès han quedat integrats a efectes de mobilitat amb Regió sanitària de Barcelona. Si en el futur hi ha qualsevol canvi es comunicarà. pic.twitter.com/O9H10yiMgM — Protecció civil (@emergenciescat) June 8, 2020

Desplaçaments entre regions sanitàries

Una altra novetat en la mobilitat des d'aquest dilluns, en aquest cas prevista amb la desescalada, és que les persones que viuen al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre poden desplaçar-se entre les dues regions sanitàries perquè han entrat a la fase 3. No ha passat el mateix a l'Alt Pirineu i l'Aran, que tot i que també ha passat a la fase 3 des d'avui, es manté aïllada perquè aquesta regió sanitària és limítrofa amb les de Lleida, la Catalunya Central i Girona, que encara estan a la fase 2.