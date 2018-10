La Garriga instal·larà càmeres per enregistrar les matrícules dels vehicles que accedeixin al municipi

L'Ajuntament de la Garriga (Vallès Oriental) ha decidit instal·lar càmeres de seguretat per enregistrar les matrícules dels vehicles que accedeixen al municipi, ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns. Les càmeres s'instal·laran "properament" a les rotondes de les entrades a la localitat i la informació que recullin estarà connectada a una base de dades policials per identificar aquelles matrícules que constin amb algun delicte o infracció. L'administració local no ha descartat que aquests dispositius de seguretat se situïn en altres ubicacions de la població.

La decisió s'ha pres en la Junta de Seguretat Local, on han participat l'alcaldessa Meritxell Budó, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, per decidir l'estratègia policial de l'any que ve. En la reunió s'ha constatat l'increment de les xifres de delictes d'estafa i de robatoris en domicilis, que han passat de 64 a 95.