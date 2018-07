Gaspart veu "irresponsable" no donar importància a l'atac al bus turístic

L'acció en un bus turístic dels joves d'Arran, que ahir hi van desplegar una pancarta contra la massificació turística i van obrir dos pots de fum, continua portant cua. El president del comitè executiu de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, s'hi ha referit avui des del viatge professional que està fent a la Xina, per dir que és una "gran irresponsabilitat" no donar importància a aquest tipus de fets i demanar que es tallin en sec els actes violents contra el turisme. Les paraules de Gaspart arriben després que ahir el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, titllés l'acció d'"iniciativa simbòlica" i defensés que és "una de les tantes que es produeixen a Barcelona". Segons Pisarello, el que cal és impulsar un debat sobre el model turístic que es vol a la ciutat.

Tots els grups de l'oposició menys la CUP van coincidir ahir a criticar amb contundència aquest tipus d'accions de protesta. El PP, per exemple, va demanar actuar judicialment contra els autors de l'acció. Segons Gaspart, si no es frenen aquest tipus d'actuacions es corre el risc de "carregar-se un motor econòmic i social de primera magnitud com el turisme que promou la creació de milers de llocs de treball".

El president de Turisme de Barcelona considera que aquest tipus d'accions perjudiquen la imatge de la ciutat com a lloc "amigable" i "atempten contra l'activitat econòmica". Arran ja va generar polèmica, l'estiu passat, amb una altra acció contra un bus turístic. Aquella protesta va fer situar el debat sobre la turismofòbia al focus mediàtic.