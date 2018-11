L’Ajuntament de Gavà deixarà de multar les prostitutes que exerceixin a la ciutat i només sancionarà els clients. Ho ha anunciat avui l’alcaldessa del municipi, Raquel Sánchez, com a part d’un pla per deixar de “victimitzar doblement les dones”. El govern municipal presentarà al ple d'aquest novembre la modificació de les ordenances, que fins ara preveien multes per a totes dues parts. Ara només es castigarà la part demandant, amb fins a 3.000 euros.

Sánchez ha assegurat que consideren les dones “víctimes d’una explotació de la qual no poden sortir”. Per això, volen “deixar en evidència que els homes que contracten els seus serveis estan sent còmplices d’un delicte” i eliminar les condicions favorables a la pràctica de la prostitució. A banda, des del juliol l’Ajuntament ha enviat 15 multes directament a casa dels clients. El consistori vol evitar que puguin amagar la pràctica a les seves famílies, amb la idea d'aconseguir erradicar la prostitució “desincentivant-ne la pràctica” a Gavà.