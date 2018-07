Gavà enviarà les multes a casa dels clients de les prostitutes

L'Ajuntament de Gavà enviarà les multes dels clients de prostitutes a casa per desincentivar aquesta pràctica, que se sol amagar a les famílies i que vulnera els drets fonamentals de les dones que ofereixen el servei. La notificació de la sanció forma part de la campanya municipal d'intervenció integral contra la prostitució –que el consistori ja va posar en marxa l'estiu passat–, que pretén erradicar-la eliminant "les condicions favorables per a l'exercici d'aquesta activitat". A més a més, aquest pla inclou atenció sanitària i social per a les dones prostituïdes, que, sovint, ho fan obligades.

"L'objectiu és que quedi constància de l'activitat il·legal que s'està fent", ha subratllat la regidora d'Igualtat de Gavà, Gemma Badia. El consistori, per alertar d'aquest canvi normatiu, ha instal·lat uns senyals informatius sobre les sancions relatives a la sol·licitud i la pràctica de relacions sexuals a canvi de diners a la via pública. Les multes poden ascendir fins a 3.000 euros. També s'han instal·lat cartells de conscienciació en els "punts de captació de clients" en els quals es poden llegir consignes com "Tu t'ho passes bé? Ella, no. El tràfic i la prostitució són un atemptat contra els drets humans. No en siguis còmplice", segons informa Efe.

Gavà també ha reforçat les accions socials dirigides a les dones prostituïdes en col·laboració amb l'entitat Associació Benestar i Desenvolupament. D'aquesta manera, poden fer-los arribar informació sobre els recursos que tenen al seu abast per deixar aquesta pràctica i integrar-se en el món laboral i social. Al llarg d'aquest estiu es reforçaran les actuacions a la via pública de Gavà per impedir la pràctica de la prostitució amb el tancament de dos nous camins i carrers a les zones de la Pineda i de la riera de Parets amb la Murtra.