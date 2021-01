La Generalitat acusa el govern espanyol d'impedir-li actuar al litoral del delta de l'Ebre

La Generalitat assegura que s'ha ofert sense èxit al ministeri de Transició Ecològica per participar de manera "immediata" en les tasques de reforç del litoral i de reparació dels danys que van causar les llevantades del novembre al delta de l'Ebre. L'Estat, però, ha rebutjat la proposta "explicitant que es tracta d'una competència exclusivament estatal", segons el departament de Territori i Sostenibilitat.

Les llevantades de fa dos mesos van provocar greus danys a l'illa de Buda i la barra del Trabucador, i el retrocés de la sorra a la zona de la Marquesa, de la Balsa i de l'Arenal. El Govern ha indicat que va fer arribar al ministeri la proposta d'actuació d'emergència presentada per la Taula de Consens del delta de l'Ebre -que inclou els set municipis de la zona i les dues comunitats de regants-, es va oferir a col·laborar en el finançament i l'execució i va sol·licitar la declaració de l'emergència de les actuacions.

La resposta del govern espanyol ha estat recordar que la Generalitat "no està autoritzada a actuar en emergència sobre el domini marítim terrestre ni a actuar sobre l'àmbit de protecció del litoral". Segons Territori, l'Estat només obre la possibilitat que Catalunya "pugui implementar actuacions de defensa i protecció dels hàbitats i espècies d'interès comunitari presents al delta de l'Ebre" mitjançant actuacions diferents a les de regeneració del litoral "i tramitant els corresponents projectes davant del ministeri".

A més, el ministeri considera que "no ha deixat d'atendre, amb les corresponents obres d'emergència, els danys i desperfectes que ha patit la costa del Delta", i a la carta explica que encara està analitzant les actuacions per reparar les conseqüències del temporal de finals de novembre. Pel que fa a actuacions a llarg termini per incrementar la protecció de tot el Delta, es remet a la propera aprovació d'un pla de protecció del litoral del delta de l'Ebre, "que contindrà les obres d'interès general que el ministeri consideri adients".

Reunió de la Taula de Consens el 12 de gener

Arran de la negativa, Territori ha explicat que ha sol·licitat un dictamen jurídic per analitzar si l'escrit del ministeri s'adequa al reial decret sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat en matèria de gestió del litoral.

A més, a l'últim Consell de l'Aigua de l'Ebre la Generalitat va votar en contra de l'Esquema Provisional de Temes Importants (Epti) del Pla Hidrològic de l'Ebre per al pròxim cicle de planificació, comprès entre el 2022 i el 2027. El departament ja ha convocat per al dia 12 de gener una reunió tècnica amb la Taula de Consens del Delta per fixar una estratègia comuna.

La millora de la qualitat de l'aigua a la conca de l'Ebre va ser un dels temes destacats en el Consell de l'Aigua. L'aigua de l’Ebre és la principal font d'abastament del Camp de Tarragona, i en els últims anys s'ha constatat un increment de les concentracions de sulfats en l'aigua que es capta des del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) no va considerar aquesta al·legació i no l'ha incorporat a l'Epti.

Finalment, pel que fa a la millora del subministrament d'aigua, la Generalitat va posar de manifest la necessitat d'incorporar en la planificació hidrològica del període 2022-2027 les actuacions pendents del Pla de Restitució de Flix, que ha de dur a terme el ministeri per a la Transició Ecològica. La CHE també va desestimar aquesta petició.