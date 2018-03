La Generalitat alerta Terrassa que necessita un informe perquè la municipalització de l'aigua es faci amb garanties

L'Autoritat Catalana de la Competència (Acco), que depèn de la Generalitat, ha enviat un requeriment a l'Ajuntament de Terrassa per advertir-lo que necessita un informe preceptiu perquè la municipalització del servei d'abastament d'aigua tingui totes les garanties. Precisament aquest dijous el consistori ha d'aprovar definitivament en el ple municipal la gestió directa del servei.

Tot i que no es tracta d'un document vinculant, l'ens adverteix que "el procediment seguit per l’Ajuntament de Terrassa incorreria en una feblesa jurídica manifesta, front eventuals impugnacions judicials, en cas de prestar el servei en règim de monopoli sense complir els tràmits pertinents". Fonts de l'executiu municipal han defensat el procediment que s'està seguint i han remarcat que no han sol·licitat aquest document perquè "no s'està creant un nou servei, només s'està fent un canvi de model i no s'està fent en règim de monopoli".

Aquest és el tercer requeriment que l'Autoritat Catalana de la Competència fa arribar al govern local després que Mina Pública Aigües de Terrassa posés en coneixement de l'ens la voluntat del consistori "d'establir la prestació del servei d'abastament d'aigua en un sector del municipi de Terrassa en règim de monopoli mitjançant el sistema de prestació directe". L'organisme remarca que no ha rebut resposta de cap dels requeriments que ha fet al consistori i li recorda que, sense el document, el projecte de municipalització "incorreria en una feblesa jurídica manifesta", ja que seria fàcil que algú el pogués impugnar als tribunals.

L'Ajuntament nega que sigui necessari

El consistori no considera que hagi de demanar l'informe. Argumenta que "no s'està creant cap nou servei", sinó únicament "canviant el model". També assenyala que el projecte no està generant "cap situació de monopoli".

Fonts del consistori consultades per l'Acn també expliquen que aquesta qüestió s'inclourà en l'expedient d'aprovació definitiva del canvi de model de gestió de l'aigua i que li faran arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua.