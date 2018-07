La Generalitat assegura que "ha tancat" amb l'Ajuntament el protocol de l'acte commemoratiu dels atemptats del 17-A

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona "han tancat" el protocol de l'acte commemoratiu dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Segons ha explicat la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha apuntat que "deuen quedar serrells" de l'organització de l'acte, que estan culminant la conselleria d'Interior i el consistori de la capital catalana. Serà a la part alta de les Rambles de Barcelona, epicentre dels atacs, amb una escenificació que intentarà "no interferir a la vida normal" dels ciutadans.

Tal com ha assenyalat Artadi en roda de premsa després de la reunió del consell executiu, la "sintonia" entre les dues administracions ha estat "màxima" per arribar a un acord sobre la commemoració d'una "data tan sentida". No ha volgut entrar a valorar les invitacions que pugui fer l'Ajuntament, preguntada per la possible presència del rei Felip VI, que ja va marcar la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el passat 26 d'agost. "Desconeixem les invitacions de l'Ajuntament, nosaltres farem les nostres i no volem donar més transcendència a qui decideix venir i qui no, perquè entenem que tant si és el cas del Rei com d'una altra personalitat, no són els protagonistes aquest dia", ha apuntat.