Primer pas per buidar l'abocador de Vacamorta

La Generalitat ha licitat el projecte per començar a buidar l'abocador de deixalles de Vacamorta, situat a Cruïlles (Baix Empordà). Segons l'anunci, l'empresa que obtingui el contracte haurà d'estudiar la millor formula per treure més de 2,3 milions de tones de deixalles que hi ha al subsòl del paratge.

La Generalitat però, insisteix en que es retirin aquelles escombraries dipositades a Vacamorta des del 2003 en endavant, quan va ser atorgada a llicència medi ambiental a l'abocador, que ha estat durant aquests anys el focus mediàtic del litigi. Això suposarà deixar 350.000 tones de deixalles a Vacamorta (que van ser dipositades abans del 2003).

L'abocador de Vacamorta, polèmic per les sentencies que acumula, va clausurar el 2014. Tant el Suprem com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van demanar el seu tancament perquè la llicència de medi ambient - focus del litigi-, estava "mal donada". Però aquestes sentències no són les úniques que acumula Vacamorta, perquè el cas ha derivat en nombrosos recursos -interposats tant per la Generalitat com per l'antiga gestora, Recuperació de Pedreres SL-.

Al juny del 2015 el TSJC va donar una límit de dos anys perquè l'abocador tanqués i traslladés les deixalles que s'hi havien acumulat durant anys. Passat aquest termini el TSJC va carregar contra la Generalitat argumentant que veia "del tot inadmissible i insuportable" que no hagués fet res per retirar les escombraries de Vacamorta.

El TSJC va criticar que el Departament de Terriori no hagés impulsat "una sola actuació per retirar ni una mísera tona dels milions que es van abocar al dipòsit". I que per contra, al Govern li haguessin sobrat "temps i esforços" per interposar als tribunals una "interminable successió d'incidents, sol·licituds, recursos i peticions diverses" per intentar frenar el buidatge de l'abocador.

La Generalitat ha fet un primer pas per complir les resolucions judicials i començar a buidar Vacamorta. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha tret a licitació el projecte per buidar l'abocador a concurs a preu de 150.000 euros (181.500 amb IVA). Les empreses que vulguin optar-hi poden presentar ofertes fins aquest dimecres 31 de gener i tindran un termini de nou mesos per redactar el document.

Buidar fins als 2003

L'empresa que guanyi el contracte haurà d'estudiar totes les alternatives "i la manera d'extreure amb mitjans mecànics" tant les deixalles de Vacamorta com les diferents capes de terra que les cobreixen. Tot i això, no es retiraran totes les deixalles de l'abocador, només aquelles dipositades d'ençà el 2003 - quan la Generalitat va atorgar la llicència ambiental que després els tribunals van tombar-.

De fet, per establir aquest termini, la Generalitat s'empara en la resolució del TSJC que al 2015 li va donar dos anys per buidar l'abocador. A l'escrit, l'alt tribunal diu –literalment- que s'ha de "restaurar completament el paratge a la situació que tenia abans del 10 d'abril del 2003".

Així doncs, quan es retirin les 2,3 milions de tones de residus dipositats des de 2003, a l'abocador encara hi quedaran 335.000 tones de residus, és a dir, les que s'hi van llançar entre l'any 2000 –quan Vacamorta va obrir- i fins al 2003.

L'empresa que redacti el projecte de buidar Vacamorta haurà d'estudiar també el temps i el cost de suposarà retirar els residus. La Generalitat ha fet una primera estimació i calcula que treure les deixalles costaria fins a 150 milions d'euros, que es necessitarien fer un mínim de 140.000 viatges en camió i que els treballs s'allargarien almenys onze anys.

El projecte també haurà d'analitzar els riscos ambientals i de salut humana que comportarà moure les 2,3 milions de tones de residus i analitzar on es dipositaran de nou - en un abocador ja existent o en una altra de nova construcció -.