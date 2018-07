La Generalitat vol una nova llei de recursos i residus

La legislatura del nou Govern serà intensa en matèria de medi ambient si fem cas de les tres noves lleis, una modificació i els 15 decrets que s'intentaran aprovar, segons ha anunciat aquest dilluns el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, durant la comissió informativa de medi ambient.

Un dels objectius és completar una "transició cap a l'economia circular", per la qual cosa proposa una nova llei de gestió de residus que avanci cap a un reaprofitament del 55% de la brossa el 2025 i que de cara a l'any 2035 deixi només "un 10% dels residus a l'abocador". Ara, ha recordat Calvet, el reciclatge està "estancat" en un 40% dels residus. Per aconseguir-ho, noves estratègies com la recollida de residus porta a porta i la tecnologia 'smart' als contenidors ajudaran a ampliar el marge.

Calvet ha recordat que l'aplicació del 155 havia bloquejat les mesures del seu departament i va anunciar una nova llei de patrimoni natural i biodiversitat, que vagi acompanyada d'una nova Agència del Patrimoni Natural i Biodiversitat, perquè el Govern compti amb una "estructura més sòlida" i una "elevada autonomia" en la gestió del patrimoni natural.

Una nova llei d'experimentació d'animals, que tingui en compte que "la recerca és estratègica al país" però que en garanteixi els drets, serà un altre objectiu central del Govern en matèria de medi ambient. La protecció dels animals domèstics també motivarà la creació d'una nova llei, perquè l'actual "està envellida i té llacunes i indefinicions", segons Calvet.

Respecte a les emissions de CO₂, Calvet ha anunciat que s'imposarà un impost a les emissions dels cotxes i ha anunciat un nou pla de millora de la qualitat de l'aire i mobilitat pública per lluitar contra el canvi climàtic.

Calvet també ha confirmat que el Govern gestionarà de manera pública l'aigua d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) a partir del gener del 2019.