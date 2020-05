La Generalitat crearà un nou carril bus-VAO a la C-31 al seu pas per Badalona a finals de juny

En una compareixença telemàtica a la comissió de territori, el conseller titular del ram, Damià Calvet, ha anunciat un nou carril bus-VAO: serà a la C-31, al seu pas per Badalona. Calvet ha indicat que s'habilitarà un dels carrils existents i que es deixaran els altres dos per al transport privat. "L'obra permetrà millorar la fiabilitat i reduir la durada dels serveis interurbans", ha destacat el conseller, abans d'afegir que calcula que es posarà en marxa a finals de juny o principis de juliol.

L'actual projecte deixa enrere les obres projectades el 2011, que preveien aquest carril ampliant la calçada i conservant els tres carrils per al cotxe privat. Ara, però, la conselleria estima que, després de la crisi del coronavirus, es passi de 6.500 a 4.000 vehicles per hora en hora punta i que, per tant, no es generi congestió del trànsit. "La reducció que podem tenir pel teletreball i per l'aplanament de les hores punta pot permetre convertir un dels carrils d'entrada en bus-VAO amb un cost petitíssim i de manera gairebé immediata", ha destacat Calvet.

El projecte preveu que, durant la primera fase d'obres, es construeixi un quart carril exclusiu de bus d'entrada a Barcelona i que, en una segona fase, es continuï el carril que ja existeix a Badalona fins a la plaça de les Glòries. Calvet ha apuntat que les obres costaran 5 i 15 milions, respectivament, i que es podrien licitar per separat, però simultàniament, ja que són dos contractes menors de pintura i senyalització.

A més, el conseller de Territori ha explicat que està tancant els serrells d'un acord que ha de permetre culminar el carril bus de la B-23 per la Diagonal. El document recolliria la cessió de la via a la Generalitat i una dotació econòmica per a la construcció de la infraestructura, però falta definir les condicions de manteniment. Una vella reivindicació del territori i especialment de la Generalitat i els ajuntaments de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí, que fa tres anys que demanen a l'Estat que traspassi la titularitat dels últims cinc quilòmetres d'autopista per convertir-la en una via més urbana.

Sobrecost del transport públic

La comissió de territori s'ha centrat en parlar del paper del transport públic en la mobilitat dels treballadors durant el desconfinament. I un dels punts clau ha sigut el dèficit que acumula el transport públic a causa del descens de demanda dels últims tres mesos com a conseqüència de la pandèmia. Concretament, el sobrecost pujarà a 500 milions a finals d'any, sumant les xifres de l'ATM Barcelona i de la resta de Catalunya. Segons dades desgranades per Calvet, el 30 d'abril hi havia un sobrecost de 115 milions i l'estimació per al maig és de 195 milions.

"Exigim la provisió urgent d'un fons finalista i específic per al transport públic amb prou dotació per cobrir i mantenir els sobrecostos del sistema fins a la recuperació de la demanda", ha reclamat el titular de Territori, que també ha subratllat que és la xifra "més important després de la factura sanitària". Precisament aquesta va ser una de les 40 mesures que el president de la Generalitat, Quim Torra, va traslladar al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, diumenge passat.