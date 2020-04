La Generalitat eleva a 511 els morts per coronavirus en residències de gent gran

La Generalitat ha elevat a 511 els morts per coronavirus en residències de gent gran. N'ha informat aquest dijous al vespre, després de fer un recompte exhaustiu de tots els casos. La xifra és molt superior als 362 casos de què s'informava el dimecres (149 més), alguns perquè han perdut la vida en les últimes 24 hores i d'altres perquè no estaven ben compatibilitzats en el recompte.

El ball de xifres havia aixecat polseguera i la Generalitat ha fet públiques les dades, actualitzades amb data de 2 d'abril a les 20 h. En total, hi ha 1.221 persones en els centres per a gent gran que estan infectades per covid-19, que "estan aïllades i estan sent tractades". A més, segons la nota, hi ha 239 residents més que estan hospitalitzats. En total, a Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades.

La conselleria també ha informat que, de les 1.073 residències que hi ha al país, en 199 hi ha casos diagnosticats de coronavirus i en 336 més hi ha persones amb simptomatologia. A més, dels 75.000 professionals que hi treballen, 3.702 estan aïllats o tenen simptomatologia.