La Generalitat exigirà a l’Estat que reobri el traspàs de Rodalies al gener

La Generalitat està "preocupada" pel desenvolupament del traspàs de Renfe i vol renegociar-lo al gener. Així ho ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, després de la reunió, aquest matí, amb el president de Renfe, Isaías Táboas, directius d’Adif i el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, per abordar l’estat i les actuacions posteriors a l’accident de Vacarisses que el 20 de novembre passat va deixar un mort i una cinquantena de ferits.

Aquest accident ja va reobrir la setmana passada la batalla entre la Generalitat i l’Estat per les inversions a Rodalies, perquè el conseller Calvet va relacionar l'esllavissada amb la manca d’inversions. Aprofitant la reunió d'avui –en què s’han repassat els protocols d’emergència, les actuacions i l’estat dels afectats– el Govern ha llançat una nova amenaça velada a l’administrador de les infraestructures, Adif, i a l’operadora, Renfe: “Definirem els instruments que necessitem per seguir sent els titulars del servei i els posarem sobre la taula”, ha dit Calvet. “No ens cal un pla nou, el que volem saber és si podem o no ser-ne titulars, les inversions, el calendari i definir l’arquitectura del traspàs”, ha insistit.

Tot i això, quan se li ha preguntat si la Generalitat pensava retirar-se de la titularitat si la renegociació no era exitosa, Calvet ha matisat: “Esperem que la negociació fructifiqui, i ja tindrem temps de fer noves rodes de premsa”.

D’aquesta manera el departament, que després de la represa del contacte en la Comissió Bilateral d’Infraestructures havia suavitzat el to contra Renfe, ha tornat avui a endurir el discurs. “El de Rodalies ha sigut un traspàs incomplet i incomplert, fins al punt que tenim la sensació de viure en un miratge que no volem perpetuar”, ha assegurat Calvet.

El conseller de Territori ha celebrat que les relacions entre Adif i Renfe flueixin però ha demanat una còpia de tots els acords i de les actuacions previstes. “Nosaltres hi tenim molt a dir; per començar, sobre l’esquema de com ha de ser la mobilitat a Catalunya”, ha recordat Calvet.

La llista de peticions, al gener

Entre les demandes de la Generalitat hi ha la reclamació de les inversions compromeses. El Govern insisteix que dels “famosos” 4.000 milions que es van prometre “fa 10 anys, amb el traspàs només n’han arribat un 13%, i dels 306 milions que es van acordar per a mesures a posteriori només se n’han invertit un 12,5%". “Els incompliments d’inversions són flagrants”, ha lamentat Calvet.

Un altre dels elements imprescindibles, segons el departament, per poder gaudir d'una mesura de pressió és que els diners de Madrid passin per Catalunya en lloc d’anar directament a Renfe.

Calvet també ha demanat que s'accelerin les actuacions per aixecar els límits temporals de velocitat establerts, 111 arreu del territori, "per no cronificar els retards de Rodalies". Calvet ha explicat que Adif es va comprometre a adequar les infraestructures per aixecar aquestes limitacions de velocitat, però, segons el departament, actualment, dels 111 punts, encara n'hi ha 75 per solucionar, i el calendari d'Adif allarga aquestes obres fins al 2020. "És massa enllà, hem demanat que tot estigui enllestit el 2019 i diuen que ho estudiaran", ha matisat Calvet.

Al seu torn, el president de Renfe, Isaías Táboas, ha explicat que faran arribar al departament el pla de desenvolupament de Rodalies a Catalunya que estan enllestint tan bon punt estigui signat pel ministeri de Foment. Táboas ha puntualitzat que entenen perfectament que la Generalitat és qui ha de marcar l’esquema de la mobilitat: “La competència per definir la planificació territorial és de la Generalitat, i ens interessa que tothom hi estigui d’acord per tal que surti un projecte amb el màxim de consens per fer-lo realitat”, ha conclòs el president de Renfe.