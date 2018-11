La Generalitat investiga les fotografies eròtiques amb el lleó de Sant Jaume de Llierca

El departament de Territori i Sostenibilitat ha obert un expedient informatiu per recollir i analitzar informació sobre unes fotografies eròtiques aparegudes a les xarxes socials en les quals els propietaris del lleó de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) apareixien amb l'animal fora de la zona delimitada com a nucli zoològic. Si es constata que l'animal ha abandonat la zona autoritzada el Govern obrirà un expedient sancionador. En un comunicat, la conselleria recorda que aquest últim espai és "l'única àrea autoritzada per la presència" de l'animal d'acord amb la normativa vigent. La instal·lació està inclosa al registre de nuclis zoològics amb data del 2 d'agost d'aquest any.

L'entitat FAADA, dedicada a l'apadrinament i rescat d'animals salvatges, és la que va denunciar els fets públicament i va reclamar el comís del lleó Simba. L'entitat denunciava que la propietària havia penjat algunes fotografies en què se la veia despullada i a sobre de l'animal. Aquest comportament, segons els ecologistes, no s'ajusta a la funció de santuari d'animals.

Els animalistes també destacaven que hauria infringit la normativa que obliga a mantenir l'animal al nucli zoològic perquè les fotografies s'haurien fet fora del recinte autoritzat i posaven en dubte les condicions en què viu el felí a la finca, així com les necessitats bàsiques de comportament d'un animal com aquest.



El juliol passat ja van demanar a la Generalitat una inspecció a les instal·lacions i els agents rurals van concloure que els propietaris disposaven dels permisos necessaris. Ara, però, els ecologistes creuen que s'ha traspassat una línia vermella i reclamen el comís de l'animal per ser traslladat a un altre centre.

La propietària del lleó va carregar contra la denúncia dels animalistes i va assegurar que les fotografies s'havien fet abans de la visita dels tècnics per comprovar les instal·lacions. Des de llavors, va assegurar que l'animal estava dins del recinte i que no entrava a la casa seguint les indicacions que li van fer. També va subratllar que tenien tots els permisos i complien amb les normatives.

El Govern estudiarà la revisió de la normativa

Per evitar situacions com aquesta, FAADA també va demanar a la Generalitat que modifiqués la normativa que recull les mesures necessàries per tenir animals salvatges en captivitat del 1991 i que s'hi inclogués el benestar dels animals. Una petició que el departament de Territori i Sostenibilitat s'ha compromès a estudiar per decidir si cal "prohibir la tinença de determinats animals salvatges a Catalunya".